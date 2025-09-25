Burkina Faso: Athlétisme - Les athlètes retrouvent le stade du 4-Août

La Fédération burkinabè d'athlétisme a annoncé, au cours d'une conférence de presse, mercredi 24 septembre 2025 à Ouagadougou, le retour au stade du 4-Août pour les athlètes à la faveur des championnats nationaux, prévus pour les 27 et 28 septembre prochain. Les conférenciers ont également fait le bilan de la participation du Burkina Faso aux 20es championnats du monde d'athlétisme.

C'est avec joie que les acteurs de l'athlétisme burkinabè retrouvent le stade du 4-Août. Et pour ce grand retour à de meilleures conditions d'expression, ce sont les championnats nationaux qui ont été retenus. Ils sont prévus pour se tenir les 27 et 28 septembre 2025. C'est ce qu'a confié le premier vice-président de la Fédération burkinabè d'athlétisme, Missiri Sawadogo, lors d'une conférence de presse, à Ouagadougou.

Cinq pays sont invités pour marquer l'évènement et relever le niveau de la compétition, ont fait savoir les autorités chargées de l'athlétisme burkinabè. Il s'agit du Mali, du Niger, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Ghana. « Nous avons reçu la réponse de deux pays que sont le Bénin et le Niger. Comme elle vient de rentrer des championnats du monde, la Côte d'Ivoire a promis de nous revenir. Il en est ainsi pour le Ghana mais quoi qu'il en soit, ce sera les championnats les plus relevés et avec ce joyau qu'est ce stade, je pense que nous allons battre des records nationaux », a indiqué le premier vice-président de la Fédération. La rencontre avec les journalistes avait également pour objectif de faire le bilan de la participation du Burkina Faso aux 20es championnats du monde d'athlétisme tenus, du 13 au 21 septembre, dans la capitale du Japon.

A ce propos, l'objectif qui était d'accrocher au moins une médaille ou à défaut, de réaliser une performance, n'a pas été atteint pour les deux représentants burkinabè, Fabrice Zango et Marthe Koala. « Fabrice Zango a fait tout ce qu'il pouvait. Il a été le plus applaudi là-bas car tout le monde a compris que c'était la fin de sa carrière », a expliqué Missiri Sawadogo.

