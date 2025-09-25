Burkina Faso: Réglementation des prix - La DRICA Yaadga veille au respect des prix des fournitures scolaires

Le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, dans sa nouvelle vision de règlementation des prix, multiplie les actions afin de lutter contre la surenchère. Après la réglementation des prix des motos, le cap est mis sur ceux des fournitures scolaires à quelques jours de la rentrée des classes. C'est dans cette perspective qu'une équipe de la direction régionale en charge du commerce de Yaadga a mené une opération de contrôle des prix des fournitures scolaires dans la ville de Ouahigouya, le lundi 22 septembre 2025.

Objectif, assurer la transparence des prix et dissuader toute éventuelle hausse des coûts des articles scolaires pour le bonheur des consommateurs (parents d'élèves). Dans l'Etablissement Nabelissigo et frères (ENAF), spécialisé dans la vente des fournitures scolaires, les clients se bousculent pour se procurer cahiers, ardoises, stylos, sacs ... pour les enfants. L'équipe de contrôle fait son entrée et inspecte minutieusement l'ensemble des acticles scolaires et leurs prix en compagnie du responsable du lieu.

« Je peux vous dire que tout s'est bien passé. Ils nous ont donné des conseils et nous nous engageons à respecter ces directives pour le bonheur des consommateurs », a déclaré le responsable de ENAF, lliassa Ouédraogo. Une initiative saluée par les consommateurs que sont les parents d'élèves. Après avoir payé le nécessaire pour son enfant, Justin Zongo donne son appréciation sur les prix des fournitures scolaires.

« Les prix sont un peu en hausse. La hausse des prix ne facilite pas les choses pour nous. Il faut payer les frais de scolarité et les fournitures. Nous invitons l'ensemble des commerçants à modérer les choses. Nous félicitons l'équipe de la direction régionale en charge du commerce pour le contrôle. Les autorités doivent multiplier ces contrôles pour que les commerçants ne puissent pas fixer les prix comme ils veulent. Nous comprenons parfaitement les commerçants mais ils n'ont qu'à faire pardon par rapport à la hausse des prix », a soutenu M. Zongo.

Appeler pour dénoncer

Après ce lieu, c'est la boutique Ramata service de Ramata Soro, également spécialisé dans la vente des articles scolaires qui a accueilli l'équipe de la direction régionale en charge du commerce. Là également, étagère par étagère l'équipe de contrôle vérifie les prix affichés des articles. En plus de ces boutiques, deux autres boutiques de la place ont reçu la visite des contrôleurs.

Pour le chef de service de contrôle économique et de répression de la fraude, Biékafama Son, cette sortie a pour objectif de vérifier les prix des articles scolaires sur le marché et veiller à une concurrence saine, tout en dissuadant toute éventuelle hausse des prix d'articles scolaires.

« A l'issue de la tournée, nous avons constaté dans l'ensemble, quelques irrégularités qui doivent être corrigées. C'est par exemple le non affichage des prix des articles alors que les prix des différents acticles doivent être affichés clairement pour les consommateurs. Nous invitons l'ensemble des commerçants au strict respect de la réglementation des prix en vigueur », a-t-il lancé. Selon l'équipe de contrôle, toute personne prise en flagrant sera soumise à des sanctions. La sanction peut être pécuniaire avec des amendes allant de 25 000 F à 500 0000 F CFA.

La direction régionale en charge du commerce de Yaadga tout en comptant sur la bonne collaboration des commerçants, invite par ailleurs les consommateurs à dénoncer toute personne qui ne respecterait pas les prix selon les textes en vigueur, en appelant aux numéros verts 80 00 11 84 ; 80 00 11 85 ou 80 00 11 86.