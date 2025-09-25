Burkina Faso: Prévisions du trafic routier - Houmpouguini Thiombiano met en évidence la modélisation

Pour l'obtention du diplôme de cycle A option Statistique et analyse du développement,l'élève conseiller en Statistique et analyse du développement, Houmpouguini Thiombiano, a défendu son mémoire de fin de formation à l'Institut des finances publiques du Burkina (IFPB), le jeudi 18 septembre 2025, à Ouagadougou.

Les statistiques résultent de la collecte, l'organisation, l'analyse et l'interprétation des données afin de faciliter l'orientation ou la prise de décision. Ainsi, dans

un contexte de croissance démographique et économique soutenue, la compréhension des dynamiques du trafic routier est cruciale pour la planification des infrastructures. Fort de

ce constat, Houmpouguini Thiombiano, pour l'obtention du diplôme de cycle A de l'Institut des finances publiques du Burkina (IFPB) Option Statistiques et analyse du développement a effectué ses recherches sur le thème: « Modélisation des prévisions du trafic routier du Burkina Faso : cas des routes communautaires » (CU).

L'impétrant a bénéficié des conseils avisés de l'économiste, Dr Traoré Youssouf directeur de mémoire. Pour Houmpouguini Thiombiano, le réseau routier constitue un indicateur du développement économique et infrastructurel d'un pays. « Un réseau routier étendu, bien entretenu et connecté reflète une économie en croissance, une bonne urbanisation

et une meilleure connectivité intérieure. Il facilite la mobilité des personnes et des biens, stimule le commerce, et contribue au développement régional », a expliqué M. Thiombiano.

Selon Lui, la croissance économique et la dynamique démographique, tant au niveau national et sous régional, constitue le principal moteur de l'intensification du trafic routier des routes communautaires au Burkina Faso. « Mes résultats soulignent

la nécessité de renforcer les investissements dans les infrastructures routières et d'approfondir la coopération régionale pour une gestion efficace des corridors de transit », a-t-il confié. Les membres du jury ont jugé le travail de recherche recevable. Ainsi Houmpouguini Thiombiano a reçu la mention bien avec les félicitations du jury.