Burkina Faso: Campagne agricole humide 2025-2026 dans le Goulmou - 714 000 tonnes de céréales attendues

Au compte du suivi de la campagne agricole humide 2025-2026 dans les régions du Nazinon, du Nakambé et du Goulmou, du 22 au 24 septembre 2025, Le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, était mardi 23 septembre 2025, dans une ferme de production avicole et un bas-fond rizicole dans la région du Gulmu. La ferme « Faso production » de Seydou Traoré, au secteur 2 de Fada N'gourma, a fasciné le ministre d'Etat Sombié et sa délégation.

Créé en 2009 et bâti sur un hectare (ha) avec quatre infrastructures, ce lieu de production avicole abrite des poulets de race : « Isa Brown et Leghorn blanche » dont la source d'approvisionnement est la capitale Ouagadougou. Aux visiteurs du jour, Seydou Traoré a précisé que la ferme dispose de 1 000 pondeuses et 650 poussins qui consomment les aliments « Siatol et Faso Guulgo », avec à la clé, une production journalière de 26 plaquettes de 30 oeufs et des sous-produits composés de 250 sacs de 50 kilogrammes (kg) de fumier.

Sur le site d'exploitation avicole, quatre employés dont trois permanents y travaillent en s'occupant non seulement de la volaille mais aussi des taureaux associés aux activités de production de « Faso production ». En perspectives, le promoteur a indiqué qu'il prévoit de clôturer la ferme et réaliser d'autres infrastructures avec le soutien du gouvernement qui s'est déjà investi, à travers le ministère en charge de l'agriculture, par le suivi sanitaire (vaccination et produits de la Centrale d'achat des médicaments vétérinaires), l'octroi des aliments, le suivi et l'appui-conseil. Selon M. Traoré, les charges de production s'élèvent à 19 683 FCFA et les produits à 25 636 800 FCFA, soit une marge brute de 5 953 800 FCFA.

Le commandant Ismaël Sombié a félicité le producteur pour sa résilience. Il a assuré que les besoins de développement de la ferme vont être pris en compte, tout en appelant les structures techniques régionales du département à oeuvrer à l'autonomisation alimentaire régionale. Le ministre d'Etat chargé de l'Agriculture a aussi évoqué le Fonds Dumu Kafa qui pourrait accompagner des producteurs modèles à l'image de Seydou Traoré, pour améliorer leurs productions.

Après la ferme « Faso production », le cap a été mis sur le bas-fond de riz aménagé de type « PRP », en 2014 et réhabilité en aménagement sommaire, en 2024, dans le village de Dapotenga (commune de Tibga). C'est une superficie potentielle de 40 ha et exploitée de 35,50 ha sur laquelle travaillent 294 personnes dont 242 femmes, le reste étant des jeunes, ont fait savoir les techniciens. Le bas-fond rizicole présente des parcelles élémentaires de 0,125 ha avec un rendement moyen de 3,5 tonnes (t)/ha. La récolte est attendue à partir d'octobre prochain pour une production prévisionnelle de 124 t. L'emblavure bénéficie de l'engagement des producteurs résilients et est extensible à 40 ha. Le site, proche et accessible, a un magasin de stockage de 60 t.

Mais, les exploitants ont déploré l'installation tardive de la campagne, marquée par des poches de sécheresse du 21 au 30 juin 2025 et du 4 au 12 juillet 2025. Pour produire plus, les producteurs entendent acquérir des batteuses, des motoculteurs, une aire de séchage, des infrastructures d'assainissement et un forage pour le maraîcher culture. Le ministre d'Etat Sombié, tout en félicitant les femmes et les Forces de défense et de sécurité (FDS) qui ont sécurisé le bas-fond, a promis de doter l'exploitation d'un forage.

La responsable des femmes, Mariam Sana, s'est réjouie de la visite du gouvernement qui est encourageante, pour les exploitants. Le directeur régional chargé de l'agriculture du Goulmou, Bassirou Mandé, a soutenu que la situation de la campagne est « très bonne » avec l'espoir d'avoir en fin octobre, de bonnes récoltes. « Nous attendons dans la région

714 000 t de céréales, 63 624 t de riz, 312 000 t de sorgho, 125 000 t de mil et 12 500 t de maïs », a-t-il confié. Quant au secrétaire technique de l'Offensive agro-pastorale et halieutique, Amos Kienou, il a fait comprendre que la région a été appuyée en intrants, en labours et en semences. « Aujourd'hui, nous sommes très heureux de voir que ces soutiens ont été fructueux », a-t-il laissé entendre.