Gabon: Franceville et l'ADERE - Une candidature exceptionnelle au 2e Arrondissement

Dans le cadre des élections législatives au 2e Arrondissement de Franceville, une candidature singulière retient l'attention et suscite un véritable engouement dans les 16 quartiers.

Bien qu'ayant fait l'objet de plusieurs tentatives de suppression injustifiées par la CNOCER et de blocages orchestrés jusque dans les compagnies de transport aérien et ferroviaire, la détermination et la clairvoyance du candidat l'ont conduit à saisir la Cour Constitutionnelle, qui a validé sa participation contre vents et marées. Loin de l'affaiblir, ces obstacles n'ont fait que renforcer sa notoriété et susciter de nombreuses interrogations : qui est réellement Emmanuel Obakamba Ombana, et pourquoi un tel acharnement sur sa candidature et sur l'ADERE ?

1. Parcours international et Onusien (2019-2025).

De juillet 2019 à août 2025, Emmanuel Obakamba Ombana était en fonction au Bureau Sous-régional des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO/SFC), où il a exercé les fonctions de Manager de Projets du Réseau des Alliances Parlementaires des 11 pays de la CEEAC. Il a également été Point Focal Jeunesse pour la FAO/SFC auprès du Bureau de la Jeunesse et de la Femme du siège de la FAO à Rome, ainsi que Co-Initiateur de la Task Force ONE UN Jeunesse du Système des Nations - Unies au Gabon et membre Consultatif Permanent pour la Jeunesse en Afrique Centrale auprès du Sous-Secrétariat de l'ONU pour la Jeunesse et les Affaires.

2. Spécialiste en mobilisation des ressources et développement de partenariats, ainsi qu'Expert sur les questions de promotion d'emplois - Jeunes, Certifié par l'Organisation Internationale du Travail (OIT).

Il s'est distingué en développement de partenariats, soutenant la création de synergies entre institutions publiques, organisations régionales, société civile et secteur privé autour de plusieurs enjeux, notamment alimentaires, nutritionnels et d'entrepreneuriat et employabilité des jeunes.

3. Initiatives législatives.

Emmanuel Obakamba Ombana a soumis à l'appréciation du Parlement (Assemblée Nationale et Sénat du Gabon) plusieurs projets de loi :

· 14 octobre 2021 - Loi sur l'entrepreneuriat étudiant : vise à permettre aux étudiants de créer et gérer des entreprises tout en poursuivant leurs études, afin de réduire le décrochage scolaire et d'encourager l'innovation.

· Décembre 2022 - Loi sur l'accès des jeunes entrepreneurs aux marchés publics (30%) : consacre une part réservée aux jeunes entrepreneurs dans les marchés publics, favorisant leur inclusion économique et leur autonomie.

· 25 août 2023 - Loi sur la participation des jeunes aux instances décisionnelles : s'appuie sur la résolution 2250 de l'ONU et la Charte africaine de la jeunesse pour garantir une présence accrue des jeunes dans les processus décisionnels, favorisant une gouvernance plus inclusive.

· 25 août 2024 - Loi sur la professionnalisation des petits métiers : prévoit des formations adaptées et des mécanismes financiers pour formaliser les activités informelles, améliorer la dignité du travail et créer des emplois stables.

· 25 août 2024 - Loi sur la souveraineté des ressources naturelles : impose que 70 % des services dans le secteur pétrolier soient assurés par des entreprises gabonaises, renforçant la souveraineté économique et la valeur ajoutée locale.

· 25 août 2024 - Loi sur l'accès des jeunes aux secteurs clés de l'économie : facilite l'intégration des jeunes dans les secteurs stratégiques comme l'agriculture, le numérique, l'énergie, le bois et le tourisme, représentant plus de 50 % du potentiel de diversification économique du pays.

· 07 janvier2025 -Loi d'Orientation Agro-Sylvo-Pastorale et Halieutique (LOASPH) : promeut un développement intégré, durable et innovant du secteur Agricole et halieutique, avec un accent sur l'insertion des jeunes et le développement la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

4. Engagement local et social à Franceville (Haut - Ogooué).

Aux côtés de M. Joachim Lekogo, Maire Sortant à l'Hôtel de Ville de Franceville, via Feu Basile Gnassangoye, il a contribué à la modernisation de la Commune de Franceville à travers plusieurs Suggestions et Actions en faveur de :

1. Nouveau marché de Potos,

2. Aménagement urbain et extension de la Commune,

3. Réorganisation de l'état civil et des Ressources Humaines,

4. Mise en place de mécanismes de recouvrement des Taxes Transparent.

5. Organisation, Structuration et Participation aux missions conjointes avec le Trésor public, et bien d'autres acteurs locaux.

En parallèle, il a lancé et animait :

6. L'émission « Jeunesse, exprime-toi » sur Radio Mvouna, où il donnait la parole aux entreprises (COMILOG, Gabon Mining, Setrag, PNPE Ex ONE) pour débattre sur des initiatives liées à la responsabilité sociétale et à l'emploi des jeunes dans la Province.

A cela, s'ajoutent également plusieurs ateliers de formation allant de :

7. L'élaboration de la stratégie communale d'emplois à la recherche d'emplois, en passant par l'entrepreneuriat et la structuration des Groupes d'intérêt économique, pour aboutir à celles relatives à la transformation de nos arrondissements en des leviers économiques et pôles de création d'emplois durable. Etc

5. Contributions nationales stratégiques.

Emmanuel Obakamba Ombana A soumis des propositions en faveur de l'épanouissement de la Jeunesse dans le Plan National de Développement de la Transition, au Dialogue National Inclusif (avec 115 propositions concrètes), l'élaboration de l'Offre Politique du Président Candidat Brice Clotaire Oligui Nguema pour la Jeunesse lors présidentielle du 12 avril dernier, ainsi que d'autres propositions en faveur de la Jeunesse dans le Plan National de Croissance et de Développement (PNCD) du Gabon (2026-2030), notamment le pilier 3, La Stratégie Nationale de l'Employabilité des Jeunes dans l'Agro - Sylvo - Pastoral et Halieutique, avec ses Collègues Amour Békalé Nze, Pricillia Causette Akouma, la JEC, etc.

6. Le Concept du Députerritorialiste 16.0.

Aujourd'hui, il est indispensable pour tout élu de fonder sa gouvernance sans tenir compte de ces cinq cadres stratégiques : Plan national de Croissance et de Développement du Gabon (PNCD 2026-2030), de (l'Agenda 2063) de l'Union Africaine, aux Objectifs de développement durable de (l'Agenda 2030) des Nations - Unies, à l'Étude Nationale Prospective (Gabon 2050) et au Projet de Société du Président de la République intitulé « Bâtissons l'édifice nouveau ».

Ces cadres partagent un même objectif : éradiquer la pauvreté, assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, créer des emplois décents, promouvoir l'inclusion sociale et renforcer la gouvernance démocratique. Le concept du Députerritorialiste 16.0, porté par Emmanuel Obakamba Ombana, s'inscrit dans cette dynamique en transformant les 16 quartiers du 2e arrondissement de Franceville en pôles de développement endogène, porteurs d'innovation et de solidarité.

Pour un Député ou un Maire, la connaissance et l'appropriation de ces cadres sont cruciales pour légiférer avec pertinence, contrôler efficacement l'action du gouvernement et orienter les politiques publiques vers les besoins des populations. En reliant la vision mondiale, continentale et nationale aux réalités locales, l'élu devient le véritable pont entre l'ambition globale et le développement concret des territoires.

7. Popularité et légitimité politique.

Un sondage du 18 mars 2022, réalisé par l'Observatoire altogovéen des élections en partenariat avec News From Here and There, le donnait vainqueur avec 77 % des intentions de vote aux élections législatives dans le 2e arrondissement, réparti comme suit : *10% de marges d'intentions de vote chez les hommes et 16% chez les femmes, 21% chez les jeunes de 21- 24 ans et 30% chez ceux de 24 -35 ans). Ce plébiscite populaire confirme son statut de favori et explique les tentatives répétées d'écarter sa candidature à ces élections législatives.

Conclusion

À travers ce parcours semé d'embûches, cette candidature apparaît non seulement comme une épreuve de résilience, mais aussi comme un symbole d'espérance et de justice. Le peuple observe, attentif, cette bataille politique qui dépasse l'individu pour incarner une quête collective de renouveau. L'histoire retiendra que, malgré les manigances et les blocages, la vérité et la volonté populaire finissent toujours par triompher.