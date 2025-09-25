Burkina Faso: Nous a rendu visite - Une délégation du CSC dans les locaux de Sidwaya/Bobo

24 Septembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Adaman Drabo et Safiatou Boly

Une délégation du Conseil supérieur de la communication (CSC) a visité, le 24 septembre 2025 la direction régionale de l'Ouest des Editions Sidwaya à Bobo-Dioulasso. Elle a encouragé le personnel et remis le « Pacte des médias burkinabè pour une communication de guerre contre le terrorisme et pour la reconquête du territoire national ».

Une délégation du Conseil supérieur de la communication (CSC) conduite par le conseiller Abdoulaye Tao était le 24 septembre 2025 dans les locaux de la direction régionale de l'Ouest des Editions Sidwaya à Bobo-Dioulasso. Elle a visité l'imprimerie, les différents services et s'est entretenue avec le personnel. Le chef de la délégation, Abdoulaye Tao, a encouragé le personnel pour le travail qu'il abat au quotidien. Il a, à l'occasion, remis une copie du « Pacte des médias burkinabè pour une communication de guerre contre le terrorisme et pour la reconquête du territoire national » qui avait été adopté par les acteurs des médias en mai 2025.

Il a expliqué l'idée qui a prévalu à l'adoption de cette charte, son objectif et son contenu. « C'est une visite de courtoisie à l'endroit de la direction régionale de Sidwaya du Conseil supérieur de la communication (CSC) qui est à Bobo dans le cadre de la vulgarisation du pacte patriotique signé par les médias. Il s'agit de partager le contenu et rappeler

aux organes de presse leur engagement. Ce pacte regroupe les engagements pris par les responsables des médias pour accompagner l'action du gouvernement dans la défense de la patrie.

Les médias se sont engagés à soutenir les FDS pour promouvoir les actions qui vont dans le sens de la cohésion nationale, à lutter contre la désinformation. Sidwaya est en première ligne dans ce combat et nous les encourageons à continuer à servir la cause nationale », a souligné le conseiller. Le directeur régional de l'ouest des éditions Sidwaya, Patinema Oumar Ouédraogo a présenté la direction régionale à son hôte et a salué la visite qui galvanise encore plus le personnel.

