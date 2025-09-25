Burkina Faso: Fête nationale du Royaume d'Arabie saoudite - 95 ans d'unification célébrée à Ouagadougou

L'ambassade du Royaume d'Arabie saoudite a commémoré le 95e anniversaire de la fête nationale du pays, mardi 23 septembre 2025, à Ouagadougou. Le Royaume d'Arabie saoudite a 95 ans. La commémoration de cette fête historique a eu lieu à l'ambassade du Royaume d'Arabie saoudite au Burkina Faso, mardi 23 septembre 2025. C'était en présence de membres du gouvernement burkinabè, de représentants de missions diplomatiques et consulaires plus des invités de marque. Après l'exécution des hymnes nationaux des deux nations, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite à Ouagadougou, Fahad Bin Abdulrahman H. Aldosari, a rappelé l'importance de la date du 23 septembre pour le peuple saoudien.

« Cette commémoration marque le 95e anniversaire de son unification par sa Majesté (feu) le Roi Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud », a-t-il souligné. Le diplomate a expliqué que depuis l'unification du pays, le Royaume a adopté une politique étrangère empreinte de sagesse et fondée sur les principes de justice, d'égalité et de non-ingérence dans les affaires internes des Etats. « Cette politique étrangère oeuvre à la promotion de la paix et de la sécurité internationale », a-t-il poursuivi.

S'agissant des relations diplomatiques entre le Royaume d'Arabie saoudite et le Burkina Faso, il a fait savoir qu'elles sont nées de la signature d'un accord bilatérale, le 25 août 1965. « Nous célébrons donc le 60e anniversaire de nos relations fraternelles inscrites dans le cadre du respect mutuel et de solidarité », a-t-il précisé. Selon l'ambassadeur Aldosari, le Royaume d'Arabie saoudite a mis en œuvre des initiatives humanitaires en faveur du Burkina Faso, à travers la réalisation de plus de 80 projets dans divers secteurs de développement d'une valeur de plus de 1 000 milliards F CFA.

Une coopération empreinte de respect mutuel

Outre cela, il a souligné que sur instruction de sa Majesté, le serviteur des deux saintes Mosquées, le Roi Salma bin Abdulaziz Al Saud, les jumelles siamoises Khadidija et Hawa Dianda ont été accueillis au Royaume d'Arabie saoudite pour bénéficier d'une prise en charge médicale complète en 2024.

La ministre déléguée chargée de la Coopération régionale, Marie Stella Eldine Kabré, a adressé les vives et chaleureuses félicitations du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, au serviteur des deux saintes Mosquées, sa Majesté le Roi Salma Bin Abdulaziz Al Saoud, son Altesse royale, le Prince héritier, Mohamed Bin Salman, ainsi qu'à l'ensemble du peuple saoudien pour les fruits de cette coopération.

Pour elle, la fête nationale saoudienne est l'occasion de rappeler le chemin remarquable du Royaume sur la scène internationale. Mme Kabré a reconnu que le Burkina Faso et le Royaume d'Arabie saoudite entretiennent une amitié sincère et durable, bâtie sur une coopération empreinte de respect mutuel et fructueux dans plusieurs domaines. Marie Stella Eldine Kabré a cité le domaine de l'éducation, de la santé, des infrastructures ainsi que du financement du développement.

La ministre déléguée a souligné que le peuple burkinabè garde en mémoire les multiples appuis du Royaume dans ses efforts de développement et de résilience face aux défis sécuritaire et humanitaire. « Nos nations parta-gent la conviction que seule la solidarité internationale, nourrie par des collaborations sincères, permettra de relever les grands défis », a-t-elle conclut.