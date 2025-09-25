Gabon: Des personnes du troisième âge réconfortées par la générosité de Mavie Abouna Larosa

Il a du respect pour les personnes du troisième âge. Mavie Abouna Larosa, candidat du Parti démocratique gabonais (PDG) aux élections législatives, a rendu visite à ces personnes habitant le troisième arrondissement de la commune de Franceville. Il n'y est pas allé les mains vides. Il les a gratifiés des matelas, des draps et des produits de première nécessité.

Il a choisi d'aller vers les personnes vulnérables, parfois à la santé fragile. C'est avec les mains pleines et chargées qu'il y est allé. "Nous sommes heureux que notre fils soit venu nous rendre visite. Il est venu avec les mains chargées. des matelas, des draps et des produits de première nécessité et surtout avec un appui financier. C'est un geste qui mérite qu'il reçoive les bénédictions de nous. Nous le remercions pour ce geste de générosité", confesse un septuagénaire d'un des quartiers.

Ces gestes empreints de générosité sont une des marques déposées de Mavie Abouna Larosa, témoigne une octogénaire. Des différents quartiers où le bienfaiteur a été reçu, les commentaires militent en sa faveur. De Mangougou à Akou, en passant par Mimboumba et Menaï, les témoignages sont les mêmes ou presque. En échange, il leur a demandé d'aller remplir leur devoir de bons citoyens le 27 septembre prochain.

"C'est un élan du coeur. Mon équipe et moi avons souhaité apporter cette modeste contribution à ces personnes âgées et démunies de ressources afin de les soulager. Nous avons aussi souhaité marquer notre reconnaissance au centenaire (Jérôme Alongo), habitant du quartier Mangougou. Ce dernier, malgré son âge avancé, s'est toujours levé pour aller accomplir son devoir de citoyen en votant. La preuve, il a voté pour le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, lors de l'élection présidentielle", a indiqué Mavie Abouna Larosa.

"Nous ne pouvons que vous dire merci. Depuis que je suis ici, c'est la première fois qu'un candidat prend la peine de venir nous voir. Et à travers ce geste, nous allons voter 100 % ici dans ma maison en faveur du PDG", a promis Thérèse Okininandogo, habitante de Mimboumba.

Son esprit d'écoute, sa capacité de réactivité l'ont conduit à se rendre promptement pour rassurer des habitants du quartier Sogapil. Ces habitants avaient initié un mouvement de protestation, se disant laissés pour compte car n'ayant pas été associés dans le cadre de ces élections. "Nous sommes abandonnés. Nous sommes confrontés au chômage, pas d'eau. Il y a de l'insécurité, le manque d'infrastructures, etc. : voilà à quoi nous sommes confrontés", fait savoir un jeune, porte-parole.

Prenant la parole pour davantage rassurer les populations. " Je ne suis pas venu vous faire des promesses. Je suis un homme d'action. Restez tranquilles, restez sereins auprès du président de la République. Dites-moi ce que vous voulez faire et je suis prêt à vous accompagner", a assuré le candidat PDG aux législatives.

Le candidat aux législatives, Mavie Abouna Larosa, et la tête de liste aux locales, Victoire Amogho-Matope, poursuivent leurs séries de causeries auprès des habitants des quartiers Akou, Kessala et Bakou.