Afrique: Tournant diplomatique et environnemental aux Nations Unies - Le Gabon, 61e pays à ratifier l'Accord BBNJ

Dans le cadre de sa participation active à la 80e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le chef de l"Etat Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris part à une journée particulièrement riche en avancées diplomatiques, environnementales et économiques.

Un moment historique ce mardi 23 septembre 2025 au siège des Nations Unies : le Gabon est officiellement devenu le 61e État à ratifier l'Accord BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction), un traité international clé pour la préservation de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà des juridictions nationales.

Par le dépôt de l'instrument de ratification, le Président a permis d'atteindre le seuil de ratifications nécessaire à l'entrée en vigueur officielle de l'accord. Le conseiller juridique du Secrétaire Général des Nations Unies a salué cet engagement fort du Gabon, soulignant son rôle moteur dans la lutte pour la préservation des océans.

Le Président Oligui Nguema a rappelé que le Gabon, reconnu comme un pionnier de la conservation marine, dispose aujourd'hui de neuf aires marines protégées, illustrant une politique constante en faveur d'une gestion durable des fonds marins, au service de l'humanité. Hormis cela des échanges bilatéraux de haut niveau obt ponctué la présence du PR aux Nations - Unies.

En effet, en marge des travaux de l'Assemblée Générale, le Chef de l'État a eu plusieurs rencontres bilatérales stratégiques. Il s'est notamment entretenu avec Ajay Banga Président du Groupe de la Banque Mondiale, qui a réaffirmé son engagement à accompagner le Gabon dans la mise en oeuvre de projets structurants dans les domaines de l'énergie, des infrastructures, de la santé et de la digitalisation des priorités identifiées par le Chef de l'État pour répondre aux attentes des populations gabonaises.

La coopération a aussi été renforcée avec les Émirats arabes unis avec cette rencontre entre le PR et la délégation émiratie conduite par son ministre des affaires étrangères.

Les discussions ont porté sur le renforcement des investissements dans les secteurs du gaz et du pétrole.

Les Émirats arabes unis ont exprimé leur volonté d'accélérer l'ancrage de leurs entreprises au Gabon et ont invité officiellement le Président Oligui Nguema à effectuer une visite d'État à Abu Dhabi, en vue de la signature de nouveaux accords commerciaux d'envergure.

Autre avancée diplomatique notable : l'établissement officiel des relations diplomatiques entre le Gabon et la République du Kyrgyzstan, représentée par son Président, Sadyr Zhaparov.

Riche en ressources minières et gazières, le Kyrgyzstan souhaite faire du Gabon un partenaire stratégique en Afrique.

Les deux pays entendent poser les bases d'une coopération bilatérale solide autour de l'environnement, du secteur minier, du gaz et du pétrole. Partageant une vision commune de la protection de l'environnement, entre le Gabon, pays de forêts, et le Kyrgyzstan, pays de montagnes, les deux nations envisagent un partenariat gagnant-gagnant, qui pourrait s'étendre à d'autres domaines stratégiques.

Un engagement ferme sur la scène internationale

Cette journée diplomatique intense témoigne de la volonté du Président Oligui Nguema de renforcer la présence et l'influence du Gabon sur la scène internationale, en respectant ses engagements environnementaux et en poursuivant les priorités de développement telles que définies dans son projet de société.