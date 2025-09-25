Tunis — Plus de 550 mille visiteurs japonais et internationaux ont visité le pavillon national à l'Exposition Universelle 2025 qui se tient du 13 avril au 13 octobre 2025, à Osaka dans la région du Kansai au Japon, a fait savoir, le Commissaire Général de la Tunisie à cette exposition et PDG du CEPEX, Mourad Ben Hassine.

Dans une déclaration accordée, jeudi, à l'agence TAP, Ben Hassine a rappelé que « le pavillon tunisien, d'une superficie de 300 m², met en évidence la richesse du patrimoine culturel, civilisationnel et traditionnel national et reflète la richesse culturelle du pays. Le concept du pavillon national est axé sur trois composantes à savoir la gestion et utilisation optimale des ressources en eau, le patrimoine alimentaire et produits locaux et les progrès en science et en médecine ».

« Ce pavillon a accueilli entre 3000 et 4000 visiteurs quotidiennement depuis le début de l'exposition le 13 avril dernier, et a servi d'un véritable pont entre les cultures tunisienne et japonaise » a-t-il déclaré.

Le Commissaire Général de la Tunisie à cette exposition a également souligné qu'outre l'espace d'exposition, la participation tunisienne a été animée par des rendez-vous phares, notamment la Journée nationale Tunisie tenue le 13 août 2025, qui a été présidée par le ministre de l'Economie et de la planification, Samir Abdelhafidh et permis de mettre en avant le patrimoine national culturel, historique et gastronomique et la journée économique de la Tunisie organisée le 18 août dernier, juste avant la tenue de la Conférence TICAD 9 au Japon.

Placée sur le thème "Japon-Tunisie : Transfert de technologies vertes pour le bien-être, la sécurité humaine et le développement durable partagé", la journée économique de la Tunisie a réuni des opérateurs économiques, des représentants d'organismes professionnels et des experts japonais ainsi qu'une délégation tunisienne composée de représentants des structures chargées de l'investissement (FIPA, TIA, Pôle de compétitivité de Sousse...). Cette journée a été l'occasion pour renforcer les perspectives de coopération entre la Tunisie et le Japon, en particulier dans le domaine des énergies propres et de la transition verte, et de promouvoir une vision commune pour un développement durable, équitable et mutuellement bénéfique dans le cadre d'un partenariat triangulaire avec les pays africains.

La Tunisie a également, pris part, à partir du 25 juin 2025, à une semaine thématique sur le tourisme thermal, ce qui a permis d'engager les réflexions sur les meilleurs moyens d'élargir les horizons de la coopération bilatérale dans ce domaine. Et elle prendra part à partir de demain 25 septembre 2025, à une deuxième semaine thématique sur le concept "OVOP : One Village, One Product ", concept de développement local initié au Japon en 1979 et valorisant les produits du terroir et les compétences locales.

// La semaine du tourisme tunisien clôturera la participation tunisienne à l'Exposition Universelle Osaka 2025

Ben Hassine a, par ailleurs, indiqué que tourisme et l'artisanat tunisiens seront mis à l'honneur à partir du 29 septembre, dans le cadre de "La semaine du tourisme tunisien " organisée avec l'Office national du tourisme tunisien et l'Office national de l'artisanat tunisien (ONAT). Avec au programme, des spectacles, des rencontres- débats, des réunions professionnelles, des ateliers d'artisanat et des défilés d'habits traditionnels. Cette semaine a pour but de promouvoir la destination Tunisie, de dévoiler ses atouts touristiques et de renforcer sa visibilité auprès d'une clientèle asiatique et internationale.

// " Un bilan encourageant de la participation tunisienne "

« Les expositions universelles, en tant que plateformes internationales de dialogue, d'échanges, d'avancées technologiques et d'innovation, constituent un puissant levier pour impulser la dynamique de partenariats et de coopération. Placée sous le thème "Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain", l'Expo 2025 Osaka Kansai, devrait accueillir 28 millions de visiteurs tout au long des six mois d'exposition » a estimé Ben Hassine.

Et d'enchainer « avec plus de 550 mille visiteurs ayant été attirés par le pavillon national, et avec toutes les possibilités de réseautage et d'échanges, que la participation tunisienne a favorisées, l'attractivité du pays ne pourra être que renforcée auprès des investisseurs et des touristes».

Toujours selon lui, cette participation a été aussi l'occasion pour déployer la diplomatie économique au service du développement de la Tunisie, à travers les rencontres avec des délégations officielles de plusieurs pays notamment, asiatiques et africains.

« Ainsi, des opportunités de coopération ont été dénichées avec des prémisses de partenariat dans des secteurs à haute technicité et à forte valeur ajoutée notamment le traitement des eaux et les startups. Suite à ces échanges, des délégations japonaises se sont même rendues en Tunisie pour explorer de près les opportunités identifiées » a-t-il ajouté.

Et de conclure « le pays a beaucoup gagné en visibilité en promouvant ses atouts, avantages comparatifs et produits et services phares, mais également en mettant en avant le grand potentiel de sa jeunesse qui a été fortement impliquée lors de cette participation. Il faudrait maintenant capitaliser sur ce qui a été fait, pour concrétiser les opportunités qui s'ouvrent de part et d'autres et élargir davantage les horizons de la coopération bilatérale avec le Japon et triangulaire en impliquant les autres pays africains ».