Congo-Brazzaville: Assainissement urbain - L'Unicef réaffirme son soutien au pays

Reçue en audience le 24 septembre à Brazzaville par le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, la nouvelle représentante du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) au Congo, Mariavittoria Ballotta, a réaffirmé le soutien de cette agence onusienne pour relever les défis dans le pays.

Selon l'Unicef, la situation de l'assainissement évolue positivement en République du Congo tout en présentant encore beaucoup de défis à relever. Le Congo, a expliqué Mariavittoria Ballotta, est caractérisé par une population urbaine très forte au niveau de Brazzaville et de Pointe-Noire. « Plus de la moitié de la population est dans ces zones urbaines.

Cela, évidemment, entraîne un besoin très grand en service et en service d'assainissement aussi, en particulier. La population qui a accès à des latrines ou à des points d'eau en zone urbaine reste encore importante, et en particulier les enfants. Cela concerne aussi les services de façon plus large, que ce soient les écoles, qui sont équipées avec des points d'eau et des latrines, mais aussi les centres de santé », a expliqué la représentante résidente de l'Unicef.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour elle, l'urbanisation fait évoluer le secteur de l'assainissement et demande davantage d'attention d'autant plus que les besoins sont grandissants à cause de la population urbaine qui caractérise la République du Congo. S'agissant de l'apport de l'Unicef au pays, elle a rappelé que son institution est un partenaire historique du ministère de l'Assainissement urbain au Congo.

« En ce moment, on a une énorme opportunité de faire avancer l'assainissement dans le pays grâce au développement de la politique de l'assainissement qui est en cours de finalisation. L'Unicef accompagne ce ministère avec d'autres partenaires dont la Banque africaine de développement qui a exprimé heureusement son soutien à l'assainissement au Congo. On travaille aussi avec d'autres agences du système des Nations unies », a-t-elle poursuivi.

En effet, la politique nationale d'assainissement en cours de validation technique avant son approbation représente, à en croire l'Unicef, un cadre très important permettant d'identifier les besoins dans les pays, parmi lesquels les budgets pour améliorer les services. Elle permettra également d'améliorer, entre autres, la gouvernance du secteur de l'assainissement dans les pays.

« Le secteur de l'assainissement n'est pas seulement l'affaire du ministère de l'Assainissement ou de l'Unicef. L'assainissement porte un trait très important pour réduire les risques auprès de l'enfance en particulier. Que ce soit la qualité de l'eau et de l'assainissement qui permet d'assurer que nos enfants continuent à aller à l'école sans des problèmes de santé. Cela permet de prévenir des épidémies et l'impact des maladies très importantes comme le paludisme », a souligné Mariavittoria Ballotta.

Consciente du fait que l'assainissement est un secteur prioritaire, elle a appelé tous les partenaires, le secteur privé y compris à la synergie en oeuvrant pour la mise en oeuvre de la politique nationale d'assainissement dès son approbation sous peu.