Congo-Brazzaville: Ministère du Plan - Près de 650 candidats affrontent le concours d'entrée au centre de formation en statistique

Le ministre de l'Économie, du Plan et de l'Intégration régionale, Ludovic Ngatsé, et sa collègue en charge de l'Enseignement supérieur, Edith Delphine Emmanuel, ont co-lancé, le 24 septembre à Brazzaville, le concours d'entrée au Centre national de formation en statistique, démographie et planification (CNFSDP). Au total 645 candidats affrontent cet examen sur l'ensemble du territoire.

Au titre de cette année académique 2025-2026, le concours est organisé dans cinq centres et/ou localités à travers le pays. En tout 645 candidats, tous jeunes étudiants ayant obtenu les baccalauréats scientifiques, tentent leur chance. Les épreuves se dérouleront simultanément à Pointe-Noire, Dolisie dans le Niari, Owando dans département de la Cuvette et Ouesso dans la Sangha.

A Brazzaville, les épreuves se déroulent au lycée de la Révolution, à Ouenzé, le cinquième arrondissement.

Les étudiants sont orientés suivant deux parcours universitaires : le cycle BTS (Brevet de technicien supérieur) et le parcours licence. Pour cette année, la participation féminine est évaluée à 40%, une avancée significative par rapport aux années précédentes.

Brazzaville a présenté à elle seule 570 candidats, filles comme garçons, dont 407 pour le cycle licence en statistique et planification, et 163 pour le parcours de techniciens supérieurs de la statistique et de la planification.

Le concours se tient sur deux jours, et les candidats évaluent leurs compétences sur quatre disciplines, à savoir les mathématiques 1 et 2, la dissertation française et la contraction de texte.

Les candidats qui seront déclarés admis suivront une formation spéciale et de haut niveau, alliant maîtrise technique, capacité d'analyse et esprit critique. Les finalistes deviendront des agents et cadres statisticiens et planificateurs, un personnel jugé stratégique et utile pour le pays, selon le ministre du Plan, du fait qu'il se chargera de produire au pays des données statistiques dans chaque secteur de la vie. Des informations devront permettre au pays de bien élaborer ses politiques de développement.

« Ces jeunes seront avant tout des économistes, chargés d'aider le pays à produire des données statistiques sur la démographie. Notre pays étant déjà dans le processus de développement du capital humain, nous devons nous y mettre, parce qu'on ne peut pas planifier sans la donnée. Elle est de nos jours considérée comme la matière première, du fait qu'elle s'utilise dans tous les domaines de la vie courante, qu'il s'agisse de l'économie, de la santé, de l'agriculture ou des entreprises publiques ou privées. Les données statistiques permettent de mieux planifier le développement, et nous en avons besoin pour booster notre développement », a souligné Ludovic Ngatsé.

S'exprimant à cette occasion, la ministre de l'Enseignement supérieur, Edith Delphine Emmanuel, qui assure la tutelle pédagogique du CNFSDP, a exprimé, quant à elle, son satisfecit pour l'organisation de ce concours.

« Mon collègue ministre en charge du Plan et moi-même sommes heureux du fait que notre pays a besoin des professionnels dans chaque domaine. Et, la deuxième cohorte qui sortira de cette école nous permettra de disposer des techniciens en statistiques, en démographie et en planification », s'est-elle réjouie.

Il faut rappeler que la première édition du concours d'entrée au CNFSDP a été organisée en septembre 2024. Au total 70 étudiants avaient été sélectionnés pour suivre cette formation spéciale.

Le Centre national de formation en statistique, démographie et planification est un établissement public à caractère administratif. Il a été créé en 2023 sur les cendres du Centre d'application de la statistique et de la planification.