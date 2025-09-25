Afrique: Les moyens d'y parvenir

L'initiative prise par la Fédération angolaise de handball d'associer les Diables rouges seniors dames au tournoi international marquant la célébration des 50 ans de l'indépendance de son pays est à encourager. Car au-delà de son simple caractère amical, l'Angola a voulu faire passer un message essentiel : quand on se fixe des objectifs, il faut se donner les moyens de les atteindre.

Le constat est clair : sans préparation de haut niveau, il est impossible d'évaluer avec certitude la forme réelle des athlètes. Dans le cas du Congo qui doit faire ses preuves, investir dans la préparation reste la meilleure option pour donner la possibilité aux Diables rouges dames de performer.

Le tournoi de Luanda a énormément profité à la sélection congolaise. Ce genre de regroupement permet non seulement de créer un environnement favorable à l'amélioration de la performance mais aussi renforce la cohésion d'équipe.

En jouant respectivement face à l'Angola, au Portugal et à la Lituanie, le Congo a donné des signaux positifs et confirmé que le handball congolais est promis à un avenir radieux. Résultats à l'appui, les Congolaises ont respectivement battu le Portugal et la Lituanie, pour occuper la deuxième place derrière les Angolaises, leur bête noire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le plus important consiste maintenant à capitaliser sur ce passage et montrer un visage plus conquérant pour inverser la tendance face aux « reines » d'Afrique . La multiplication de ces rencontres sur place au Congo ou ailleurs est le prix à payer pour relever ce défi. Les gestionnaires sont donc interpellés. En offrant à cette sélection les conditions optimales de préparation, ils permettront au handball congolais de retrouver sa place sur l'échiquier continental.