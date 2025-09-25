Congo-Brazzaville: Santé publique - Plus de 1 500 collaborateurs d'AGL mobilisés pour un don de sang

Le groupe Africa Global Logistics (AGL) a mobilisé, le 23 septembre à Pointe-Noire, dans le cadre de son initiative A'Solidarity, plus de 1 500 collaborateurs évoluant dans ses différentes filiales en République du Congo.

Le don intervient après la donation de 2 500 poches au Centre national de transfusion sanguine (CNTS) afin d'appuyer les efforts des pouvoirs publics à oeuvrer pour le bien-être des communautés et faciliter les collectes de don de sang dans le pays.

« Le don de sang est crucial pour les patients ayant besoin de transfusions, notamment les victimes d'accidents, les personnes atteintes de maladies graves et celles subissant des interventions chirurgicales. C'est assez impressionnant de voir autant de collaborateurs du groupe AGL s'impliquer pour le don de sang », a déclaré le Dr Serge Oscar Mokono, directeur général du CNTS.

En collaboration avec les directions interdépartementales du Kouilou, de Pointe-Noire et de Brazzaville, la collecte de sang s'est faite sur les sites opérationnels et administratifs d'AGL. L'opération intègre l'engagement du personnel à réaliser un acte essentiel qui peut sauver des vies et contribuer à la santé publique.

« A l'heure où certains pays ont choisi de réduire leur contribution à la santé, nous avons opté pour la préservation des vies humaines par un don de poches suivi de celui de sang », a pour sa part indiqué Christophe Pujalte, directeur régional d'AGL au Congo et en Angola.

Cette année, le groupe célèbre sa deuxième édition de A'Solidarity day qui s'inscrit dans le cadre des actions solidaires en faveur de la santé pour le bien-être des communautés locales.