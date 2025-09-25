Congo-Brazzaville: Sécurité routière - Des policiers et gendarmes formés à l'utilisation des radars mobiles

Le Congo entend renforcer la réglementation de la circulation sur ses routes en déployant des radars mobiles afin de mieux flasher les infractions. Des unités territoriales de police et de gendarmerie s'initient, depuis le 24 septembre à Brazzaville, à l'utilisation de ces matériels ultramodernes.

Les deux radars mobiles ont été commandés par la Direction générale des transports terrestres, dans le cadre d'un partenariat avec La Congolaise des frets, appartenant au groupe Karity. Cette initiative vise, selon le directeur général des transports terrestres, Atali Mopaya, à améliorer la sécurité routière dans le pays et à réduire les accidents de la circulation. La formation des agents congolais et le suivi du déploiement des équipements sur le terrain sont assurés par des experts du groupe allemand Jenoptik.

Pour cette phase pilote, les radars seront déployés dans divers endroits stratégiques des deux principales agglomérations du pays, à savoir Pointe-Noire et Brazzaville. « Nous avons eu le privilège de recevoir les formateurs de la société allemande Jenoptik, qui a fourni deux radars mobiles à notre pays. Avant leur déploiement, il était essentiel de préparer nos forces de sécurité à l'utilisation de ces innovations technologiques », a déclaré Atali Mopaya. Il a souligné l'importance d'équiper les agents de la sécurité intérieure avec des outils modernes afin de garantir des routes plus sûres pour tous.

L'installation de ces nouveaux dispositifs s'inscrit dans le cadre de l'engagement du Congo à réduire de 50 % le taux d'accidents mortels d'ici à 2030, conformément à la déclaration de Marrakech, adoptée lors d'une assemblée mondiale sur la sécurité routière tenue en février dernier. « Nous sommes déterminés à respecter cet objectif ambitieux, et cette formation représente une étape cruciale dans cette direction », a ajouté le directeur général des transports terrestres.

Une autre étape consistera à sensibiliser les usagers de la route, car 80 % des accidents enregistrés sont dus à des comportements inappropriés des conducteurs, notamment l'excès de vitesse. Le capitaine Jean Bruno Sande, commandant de l'Unité territoriale de la circulation routière de la ville de Brazzaville, plaide pour une campagne de sensibilisation à grande échelle destinée aux usagers de la route.

Au cours de la session d'initiation des policiers et gendarmes à l'utilisation des radars, les fournisseurs de services ont présenté une série d'équipements ultrasophistiqués. Parmi ceux-ci, le logiciel eTraffrika, développé par l'équipe de Youssouf Fatiga, l'un des formateurs. Connecté aux radars, ce logiciel stocke toutes les données du parc automobile de la ville, y compris les marques, les documents administratifs et les infractions liées au code de la route. Le principal atout d'eTraffrika est qu'il facilite le recouvrement des amendes routières.

Cette formation et l'utilisation des radars mobiles constituent donc des avancées majeures pour améliorer la sécurité routière au Congo et réduire le nombre d'accidents tragiques sur les routes du pays.