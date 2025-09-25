Afrique: Province de Mongala - L'Olpa soulagé après la reprise des émissions de la radio Top Lisala

La radio Top Lisala, a précisé l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique (Olpa), a repris ses émissions le 20 septembre, après 51 jours de fermeture.

L'Olpa s'est dit soulagé après la reprise des émissions de la radio Top Lisala, station privée émettant à Lisala, chef-lieu de la province de Mongala. Ce média a repris ses émissions le 20 septembre, après 51 jours de fermeture. "La décision de réouverture a été notifiée, le 18 septembre 2025, par M. Baudouin Yenga, ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Ordre public, Décentralisation, Population et Affaires coutumières", a indiqué Olpa dans son communiqué du 23 septembre.

La Radio Top Lisala, a rappelé l'organisation, a été réduite au silence, le 31 juillet, après avoir été scellée et assiégée par des éléments de la police pendant 72 heures. Baudouin Yenga Malembe, a précisé l'Olpa, avait ordonné sa fermeture pour « dérapage excessif », après la diffusion, le 29 juillet, d'une émission intitulée "Tic Tac", critiquant sévèrement les députés provinciaux de Mongala pour leur indifférence vis-à-vis de l'action du sénateur Michel Lingepo, exigeant le retrait de l'édit du 28 décembre 2024 fixant la nomenclature des actes générateurs de recettes de la taxe spéciale conventionnelle sur la reconstruction de la province.