Afrique: Province de Mongala - L'Olpa soulagé après la reprise des émissions de la radio Top Lisala

24 Septembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Lucien Dianzenza

La radio Top Lisala, a précisé l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique (Olpa), a repris ses émissions le 20 septembre, après 51 jours de fermeture.

L'Olpa s'est dit soulagé après la reprise des émissions de la radio Top Lisala, station privée émettant à Lisala, chef-lieu de la province de Mongala. Ce média a repris ses émissions le 20 septembre, après 51 jours de fermeture. "La décision de réouverture a été notifiée, le 18 septembre 2025, par M. Baudouin Yenga, ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Ordre public, Décentralisation, Population et Affaires coutumières", a indiqué Olpa dans son communiqué du 23 septembre.

La Radio Top Lisala, a rappelé l'organisation, a été réduite au silence, le 31 juillet, après avoir été scellée et assiégée par des éléments de la police pendant 72 heures. Baudouin Yenga Malembe, a précisé l'Olpa, avait ordonné sa fermeture pour « dérapage excessif », après la diffusion, le 29 juillet, d'une émission intitulée "Tic Tac", critiquant sévèrement les députés provinciaux de Mongala pour leur indifférence vis-à-vis de l'action du sénateur Michel Lingepo, exigeant le retrait de l'édit du 28 décembre 2024 fixant la nomenclature des actes générateurs de recettes de la taxe spéciale conventionnelle sur la reconstruction de la province.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.