Burkina Faso: Santé publique - Le siège du centre d'excellence en sciences du médicament inauguré

Le Centre de formation, de recherche et d'expertise en sciences du médicament (CEA-CFOREM) de l'Université Joseph-Ki-Zerbo (UJKZ) dispose désormais d'un nouveau siège. Le joyaux a été inauguré ce mercredi 25 septembre 2025 par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Pr Adjima Thiombiano, en présence de son collègue de la Santé, Dr Lucien Robert Kargougou, parrain de la cérémonie.

La réalisation de l'infrastructure a coûté plus de 1,28 milliard de FCFA financé par la Banque mondiale et l'Etat burkinabè. Erigé en bâtiment R+3 et extensible en R+4 sur le campus de Zogona, il comporte entre autres, des salles pédagogiques, des laboratoires de recherche et des bureaux pour l'administration.

Le coordinateur du projet CEA-CFOREM, Pr Rasmané Semdé, a rappelé que le centre, créé en 2019, a déjà engrangé des résultats, notamment dans la formation et la création d'emplois dans le domaine pharmaceutique. Pour la réalisation de son nouveau siège, il a remercié les partenaires et les acteurs étatiques qui ont permis l'aboutissement du projet, malgré les difficultés rencontrées en cours.

Il a rassuré les ministres chargés de la Recherche et celui de la Santé que les actions du CEA-CFOREM contribueront à l'atteinte des objectifs du gouvernement en matière de recherche pour la santé des populations. Le président du comité scientifique international CEA-CFOREM, Pr Karim Amighi de l'université libre de Bruxelles s'est réjoui de la collaboration fructueuse entre l'UJKZ et son institution qui a permis de mettre sur pied ce centre.

Il a souhaité que cette structure puisse contribuer au rayonnement du Centre d'excellence africain dans la sous-région. Saluant le dynamisme de l'équipe de coordination, il a réaffirmé sa disponibilité à l'accompagner pour faire de ce centre une référence dans la recherche pharmaceutique.

Le président de l'UJKZ, Pr Jean-François Silas Kobiané, qui a prononcé le discours du ministre chargé de la Recherche, a indiqué que cette structure est un symbole de l'engagement des plus hautes autorités du Burkina Faso pour une éducation de qualité et une recherche innovante au bénéfice de la nation.

Pour lui, cette infrastructure est un cadre unique dans la sous-région pour les formations spécialisées et pratiques de haut niveau sur le médicament et autres produits de santé. Elle offre, a-t-il poursuivi, les expertises requises pour la validation et la production des médicaments, de dispositifs médicaux et compléments alimentaires. « Il contribuera donc à notre souveraineté sanitaire à travers le développement endogène de l'industrie pharmaceutique de la sous-région », foi du Pr Kobiané.

Il a traduit sa reconnaissance à la Banque mondiale pour son appui. Il a souligné que l'inauguration de ce complexe ouvre la voie à une nouvelle étape qui est celle de la consolidation et de la pérennisation du CEA-CFOREM. Le Pr Kobiané a appelé les étudiants, les professionnels, les enseignants, les chercheurs, les tradipraticiens de santé, les industriels à utiliser pleinement ce centre d'excellence.