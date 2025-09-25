Burkina Faso: Vente illégale de médicaments vétérinaires - Une importante quantité de produits saisie à Sankar yaar

La Direction générale des services vétérinaires (DGSV) a organisé une opération de contrôle et de saisie des médicaments vétérinaires vendus illégalement dans la ville de Ouagadougou, mercredi 24 septembre 2025.

La Direction générale des services vétérinaires (DGSV) est passée de la sensibilisation à la répression. En effet, elle a effectué une sortie inopinée, mercredi 24 septembre 2025, au marché Sankar Yaar de Ouagadougou, ayant permis la saisie d'une importante quantité

de produits vétérinaires illicites. A cette occasion, plusieurs équipes ont été déployées dans différents sites dans le but d'assainir le marché de vente de produits vétérinaires.

Le Directeur général des services vétérinaires (DGSV), le capitaine Aboubacar Nacro, ayant conduit une équipe au marché Sankar Yaar a indiqué que cette opération dans la région du Kadiogo est la suite de celle menée dans les régions du Guiriko et des Tannounyan. Il a fait savoir que les médicaments saisis ne sont pas homologués et leur utilisation pourrait affecter la santé animale et celle humaine. Pour lui, cette sortie est en même temps une sensibilisation, justifiant qu'il s'agit d'une question de santé publique.

Il a annoncé que les opérations vont s'intensifier durant les prochaines semaines. Le capitaine Nacro a rappelé aux opérateurs que pour la vente des médicaments vétérinaires il est obligatoire de disposer d'une autorisation délivrée par les services vétérinaires. Le Directeur de la santé publique vétérinaire et de la législation (DSPVL), Kadré Sanfo, a précisé que cette opération de grande envergure a permis de déployer des agents sur plus de 150 sites de ventes illicites des médicaments.

« Avec la collaboration de la gendarmerie, nous avons pu réprimer et les résultats sont tangibles. Nous n'avons pas pu comptabiliser la quantité exacte mais nous avons saisi une grande quantité de médicaments », s'est réjoui M. Sanfo. Il a confié que ces opérateurs ont été identifiés pour s'assurer que cette vente va complètement s'arrêter. « Nous sommes même allés sur des points qui étaient vraiment réputés pour la vente de ces médicaments et nous avons pu faire des saisies », a-t-il souligné.

Le DSPVL a renseigné que le bon médicament est disponible dans des établissements autorisés, à savoir les cabinets de soins, les cliniques et pharmacies vétérinaires... Il a, par

ailleurs, signalé que ces médicaments saisis seront détruits parce qu'ils sont considérés comme des produits falsifiés. « Conformément à la réglementation, dès que nous procédons à la saisie, nous établissons un procès-verbal pour attester et certifier. C'est en même temps notifier à l'opérateur qu'il fait déjà l'objet d'une saisie. Et pour la prochaine fois, nous allons appliquer la réglementation dans toute sa rigueur », a-t-il expliqué. Il a invité ces commençants à se départir de la vente de médicaments illicites car les contrevenants seront présentés devant les juridictions compétentes pour répondre de leurs actes.