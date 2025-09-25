Angola: Luís Nunes plaide pour une gouvernance plus participative et inclusive

24 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le gouverneur de Luanda, Luís Nunes, a réitéré l'engagement du gouvernement à promouvoir une gouvernance plus participative, inclusive et respectueuse des communautés.

Le responsable s'exprimait lors de la première réunion ordinaire du Conseil provincial de consultation communautaire, défendant la consultation comme un outil essentiel pour relever les défis sociaux et économiques de la capitale angolaise.

Selon le gouverneur, un dialogue ouvert, une écoute active et une véritable collaboration entre l'exécutif et la société civile sont des piliers fondamentaux pour élaborer des solutions efficaces qui répondent aux besoins réels de la population.

« Nous espérons que cet organe renforcera les liens entre le gouvernement et la société », a-t-il déclaré.

Le gouverneur de Luanda a souligné que la représentation de divers secteurs sociaux au sein du Conseil reflète la « richesse de la pluralité » de Luanda.

Pour Luís Nunes, la gouvernance doit être encore plus « humanisée, efficace et en phase avec les réalités des différents groupes sociaux ».

Avec la récente division politico-administrative de la province de Luanda, le conseil joue un rôle renforcé, étant considéré comme un instrument stratégique d'orientation gouvernementale.

Le dirigeant a souligné que la nouvelle configuration de l'organisme devrait générer des « solutions concrètes » et permettre l'élaboration de politiques publiques mieux adaptées aux réalités locales.

« La consultation sociale ne peut être considérée comme une simple procédure formelle, mais comme un pilier indispensable d'une gouvernance efficace », a-t-il insisté.

Au cours de la réunion, les questions prioritaires pour le développement de Luanda ont été discutées.

