Angola: Gouvernement et le secteur privé unissent leurs forces pour stimuler la production laitière

Luanda — Le gouvernement angolais a demandé ce mercredi à Luanda aux producteurs laitiers de réaliser une évaluation du secteur afin de trouver des solutions pour accroître la production laitière du pays.

Cette demande a été formulée lors d'une réunion entre le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano, et l'Association des éleveurs, qui a permis d'évaluer les besoins du secteur.

Se confiant à la presse à l'issue de la réunion, le secrétaire général de la Fédération nationale des coopératives d'élevage d'Angola (FENACOOPA), Didi Kitumba, a déclaré que, lors de cette première réunion, le gouvernement avait recommandé aux chefs d'entreprise d'identifier les problèmes rencontrés par le secteur afin de trouver ensemble des solutions viables.

Selon l'homme d'affaires, ces problèmes sont communs à d'autres secteurs et l'objectif est d'unir les efforts de l'exécutif et ceux des hommes d'affaires pour surmonter les difficultés rencontrées par le secteur laitier.

Le responsable a souligné que les défis actuels concernent, entre autres, l'alimentation, les infrastructures et la main-d'oeuvre.

Didi Kitumba a également indiqué que la classe avait été chargée par le ministre d'État d'élaborer un document décrivant les besoins afin que le pouvoir exécutif puisse déterminer où et comment apporter son soutien.

Par ailleurs, il a également indiqué que FENACOOPA produit environ quatre millions de litres de lait par an.

De son côté, José Macedo, associé gérant de Nova Agro-líder, a rapporté que le pouvoir exécutif avait garanti le soutien au secteur laitier, mais que pour y parvenir, il est nécessaire d'étudier les domaines nécessitant une intervention gouvernementale.

« C'est un processus impliquant les coopératives, les éleveurs, les producteurs existants, les services vétérinaires et d'autres acteurs. Ensemble, nous avons un objectif majeur : permettre au pays de produire du lait », a-t-il souligné.

La réunion a rassemblé des entrepreneurs du secteur de différentes régions du pays.