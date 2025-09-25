Angola: Soyo interdit le brûlage et l'abattage d'arbres sans autorisation

24 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par PMV/JL/LUZ

Soyo — L'administration municipale de Soyo, dans la province du Zaïre, a publié ce mercredi un arrêté interdisant le brûlage et l'abattage d'arbres sans autorisation préalable des autorités locales.

Selon le document, signé par l'administrateur municipal José Mendes Belo, cette mesure vise à protéger la flore et la faune contre la destruction généralisée des forêts sur l'ensemble du territoire municipal.

L'arrêté se fonde sur l'article 16 de la loi n° 15/16 du 12 septembre (loi sur l'administration locale de l'État), ainsi que sur les alinéas M des articles 61 et 62 du décret présidentiel n° 227/24 du 6 décembre.

Les villes de Lumueno, Nfinda Nkunku et Cavalos comptent parmi les plus touchées par la dévastation forestière, principalement due à la production de charbon de bois, pratiquée par des Angolais et des étrangers venus de la République démocratique du Congo voisine.

Les autorités considèrent que ces pratiques sont responsables du déséquilibre environnemental, de la déforestation et de la destruction des écosystèmes, et exhortent le public à dénoncer les auteurs.

