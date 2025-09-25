Angola: La pénurie de salles de théâtre affecte le développement de cet ART

Luanda — La pénurie d'espaces adéquats pour la présentation de spectacles affecte le développement du théâtre et la valorisation de l'art, a déclaré, mardi, à Luanda, le directeur général de la compagnie des arts Horizonte Njinga Mbandi, Adelino Caracol.

S'adressant à l'ANGOP, le metteur en scène a déclaré que le manque de salles de spectacle et la précarité des lieux existants affectent le développement du théâtre dans le pays.

À cet égard, le réalisateur a révélé que l'absence d'un nouvel espace de représentation avait entraîné la fermeture soudaine des activités programmées par le groupe théâtral, dont certaines avec des billets vendus.

Le responsable a indiqué qu'il avait essayé, sans succès, d'obtenir des informations du gouvernement de la province de Luanda avant de quitter le lieu habituel des répétitions du groupe, situé dans les installations de l'école Nzinga Mbandi (actuellement en travaux).

"L'information est arrivée de manière informelle sans aucun préavis", a dit le responsable, rappelant que le groupe théâtral, qui compte 78 membres (enfants, jeunes et adultes), a contribué à maintenir l'espace le plus approprié et accueillant.

Adelino Caracol a manifesté sa volonté de continuer à former et à divertir le public avec des pièces théâtrales qui reflètent le quotidien de la société.

"Nous ne nous sommes jamais opposés à la réhabilitation de l'école, au contraire, nous voulons qu'elle soit rénovée, mais nous devons savoir où en est notre situation", a-t-il dit.

Il a souhaité la sensibilisation de la société civile et des organismes compétents "pour trouver une solution juste et digne d'un groupe qui contribue à la culture nationale".

La troupe Horizonte Njinga Mbandi est l'une des compagnies de théâtre angolaises les plus populaires créée en 1986, dont les spectacles sont parmi les plus recherchés dans la capitale du pays. Son siège se situe à l'intérieur de l'école Nzinga Mbandi, à Luanda.

Constitué d'enseignants et d'étudiants de différents niveaux d'enseignement subdivisés en trois échelons (seniors, juniors et enfants), le groupe a comme activités principales le théâtre, la danse, la musique, le dessin et la peinture.

La compagnie, qui s'est distinguée lors de plusieurs événements nationaux et internationaux, est également connue pour sa philosophie d'autosuffisance et son entrepreneuriat culturel.