Sénégal: Fleuve Sénégal - Des familles sinistrées relogées dans une école primaire

Diamel (Matam) — Cinq familles dont les maisons ont été envahies par les eaux du fleuve Sénégal ont été relogées à l'école 1 de Diamel, a appris l'APS d'un habitant de ce quartier périphérique de la commune de Matam (nord).

Ces familles pourtant installées à plusieurs mètres du fleuve n'ont pas été épargnées par la montée des eaux faisant suite aux lâchers en provenance du barrage de Manantali.

Selon Hamady Diaw, un habitant de Diamel, ces familles, environ une quarantaine de membres, ont été relogées dans la nuit de mardi à mercredi.

"Avant le relogement de ces familles, les salles de classe avaient déjà été désinfectées par des agents du service d'hygiène. Le préfet de Matam leur a également remis 20 matelas", selon Hamady Diaw.

A Diamel, les jeunes se mobilisent pour atténuer le flux d'eau avec des sacs de sable à l'entrée du quartier, juste après le pont, a-t-il ajouté.

"Dans quelques maisons sous la menace de l'avancée des eaux, des briques ont été posées pour anticiper sur d'éventuelles inondations. Plusieurs mesures visant à prévenir les inondations sont mises en place", a-t-il assuré.

En 2024, le village de Diamel avait été lourdement impacté par les inondations causées par le débordement du fleuve Sénégal.

Beaucoup de maisons avaient été envahies par les eaux, de même que les entrées et sorties du village, obligeant les élèves à emprunter des pirogues pour se rendre au lycée de Matam.