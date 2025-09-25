Sénégal: Malick Ndiaye attendu à l'Expo universelle d'Osaka, mercredi prochain

24 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Malick Ndiaye, est attendu mercredi prochain au Japon où il prendra part à l'Expo universelle Osaka, a appris l'APS auprès de l'institution parlementaire.

"Du 1er au 7 octobre 2025, le Pavillon du Sénégal accueillera une semaine entièrement dédiée à l'Assemblée nationale du Sénégal dans le cadre de notre participation à l'Expo Universelle Osaka 2025", indique le parlement sénégalais sur sa page Facebook.

Cet événement va permettre de mettre en évidence "le rôle central" du Parlement dans la consolidation de la démocratie sénégalaise, son apport dans les grandes réformes et le développement durable du pays, renseigne la même source.

Le programme de la visite de Malick Ndiaye au Japon prévoit des échanges institutionnels avec les autorités japonaises et des responsables de la communauté internationale.

Cette semaine dédiée à l'Assemblée nationale lors de l'Expo Universelle Osaka 2025 représente "une occasion unique pour le monde, de découvrir la vitalité démocratique du Sénégal et l'engagement de ses institutions au service du progrès et de la coopération internationale", ajoute l'institution parlementaire.

