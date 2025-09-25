Sénégal: Le dépotoir d'ordures de Djilor nettoyé pour réduire la pollution et restaurer l'écosystème

Fimela — Le projet Natur'elles et la mairie de Fimela dans le département de Fatick (centre) ont procédé, mardi, au nettoyage de l'Aire du patrimoine autochtone et communautaire (APAC) de Djilor, l'un des plus grands dépotoirs d'ordure de la zone en vue de réduire la pollution et de restaurer les services écosystémiques.

La commune de Fimela abrite l'APAC de Djilor qui est l'un des sites d'intervention du projet Natur'elles. Cette APAC est aujourd'hui menacée par une carrière irrégulière transformée en dépotoir d'ordure.

"Ce phénomène est causé par l'urbanisation galopante qui a accentuée la pression de l'homme sur l'écosystème. Il a pour conséquence la disparition progressive de la forêt, l'installation de napes d'eaux usées et la dégradation de l'environnement", a expliqué Mamadou Lamine Dédhiou, coordonnateur des opérations du projet Natur'elles dans la zone Sine-Saloum.

Il participait à une journée d'investissement humain pour le nettoyage du site en compagnie de la brigade des services d'hygiène de Fimela, de la municipalité et la participation des communautés.

"Le nettoyage du site vise à réduire la pollution, restaurer l'habitat naturel et préserver les services écosystémiques", a indiqué M. Dédhiou.

Selon lui, en restaurant la propreté de la berge, cette activité contribuera également à renforcer le respect des lieux sacrés et culturels, tout en valorisant l'identité patrimoniale de l'APAC.

L'Adjudant Cheikh Tidjane seck, chef de la sous brigade d'hygiène de Dioffior a fait part de la volonté de sa structure d'accompagner les communautés à maintenir le site propre.

"Cela favorisera la mobilisation communautaire, la sensibilisation à la gestion durable des déchets pour un meilleur renforcement de la cohésion sociale.