Sénégal: Une plateforme lancée pour réduire les barrières liées à l'accès au financement des PME

Dakar — La plateforme dénommée "Tam-Tam Finconnect", lancée mercredi à Dakar, vise à réduire les barrières liées à l'accès au financement des Petites et moyennes entreprises (PME), a déclaré sa cofondatrice et administratrice générale, Merry Diallo Niang.

"Notre objectif, c'est clair : réduire les barrières liées à l'accès au financement des PME et start-up. C'est pour cela que nous avons développé cette offre complètement innovante et surtout adaptée aux réalités africaines", a-t-elle dit.

S'exprimant à l'occasion de la cérémonie de lancement de la nouvelle plateforme, Mme Niang a listé trois applications développées par ce nouvel outil pour accompagner les entrepreneurs.

Elle cite "Sama Naffa" (épargne digitale), qui s'inspire des tontines pour lever progressivement du capital, "Nattal Ma" (financement participatif), une application destinée à collecter des fonds auprès du public, ainsi que "Sama équipement", un outil de financement d'intrants et d'équipements.

"C'est un écosystème vivant, un espace de confiance, de transparence et d'opportunités partagées. Nous plantons une graine aujourd'hui, mais ensemble, nous pouvons faire pousser une forêt d'initiatives porteuses d'avenir", a-t-elle ajouté.

Le directeur des Petites et moyennes entreprises, Henry Fall Carvalho, a salué, pour sa part, cette initiative qui, selon lui, constitue "une contribution concrète aux efforts pour relever les défis des PME", à travers notamment la mise en relation "efficace" entre ces dernières et les investisseurs, en comptant aussi sur une diversité et démocratisation de plusieurs produits.

Pour M. Carvalho, cette plateforme devra également s'ériger en "une force de propositions et un catalyseur d'initiatives permettant aux entrepreneurs de capter toutes les opportunités potentielles de financement, de nouer des partenariats solides et de bâtir une vision claire de développement".

Selon le directeur général de l'Institut global gouvernance et performances (I2GP), Ndiaga Sarr, par ailleurs parrain de l'événement, "Tam-Tam Finconnect" apporte une "réponse concrète" à ce défi lié à l'accès au financement, en créant "un pont entre les porteurs de projets et les investisseurs, en utilisant à la fois la puissance du digital et la proximité humaine".