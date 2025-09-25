Afrique de l'Ouest: Valeurs mobilières et Fonds d'investissement alternatifs - L'AMF-UMOA vulgarise une nouvelle réforme

Dakar — L'Autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine (AMF-UMOA) a réuni mercredi à Dakar, des parties prenantes venues du Burkina Faso, de la Guinée Bissau, du Mali et du Sénégal, pour mieux vulgariser le cadre réglementaire applicable à la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et des Fonds d'investissement alternatifs (FIA).

"L'objectif de cette réforme est de renforcer la protection des investissements, de favoriser la protection des investisseurs et l'essor d'une véritable industrie de la gestion collective de notre zone, tout en offrant aux investisseurs de nouvelles opportunités d'investissements diversifiés, sécurisés et à fort impact", a indiqué Dramane Diarra, directeur des acteurs de l'AMF-UMOA.

Il présidait l'ouverture de l'atelier de vulgarisation du cadre réglementaire applicable à la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et des Fonds d'investissement alternatifs (FIA).

La rencontre, en présentiel et en ligne, était organisée par l'Autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine (AMF-UMOA), dans le cadre de ses missions de promotion de la transparence, de l'information et de l'éducation financière.

Elle visait à mobiliser des professionnels du secteur financier susceptibles de créer des fonds, à les sensibiliser aux mécanismes réglementaires en vigueur et à encourager une meilleure appropriation des opportunités qu'offre le marché financier régional.

"Cette nouvelle architecture, en adéquation avec les standards internationaux, renforce l'attractivité et la lisibilité de la règlementation de l'UMOA, à l'égard d'investisseurs étrangers et locaux mais également des sociétés de gestion qui pourraient choisir de s'implanter dans l'Union", a expliqué Dramane Diarra.

Selon lui, de nombreuses innovations structurantes ont été apportées, notamment la réorganisation de la catégorisation des OPCVM, afin de mieux refléter les stratégies de gestion et le renforcement du cadre applicable aux fonds d'investissement alternatifs (FIA).

L'encadrement des critères d'investissement et de liquidité par type d'OPC pour une meilleure protection des porteurs de parts compte également parmi les innovations apportées, a signalé M. Diarra.

L'AMF-UMOA est un organe de l'Union monétaire ouest-africaine créé le 3 juillet 1996. Elle est régie par une Convention signée par les huit Etats membres de l'UEMOA (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo).

Cet organe est chargé d'une mission générale de protection de l'épargne investie en valeurs mobilières et en tout autre placement donnant lieu à une procédure d'appel public à l'épargne dans l'ensemble des Etats membres de l'Union.

L'AMF-UMOA est seule entité compétente pour autoriser les opérations de levée de fonds sur le marché financier, habiliter les structures de gestion du marché et agréer les intervenants commerciaux.