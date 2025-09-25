Sénégal: Changement climatique - Validation d'un guide pour accompagner les collectivités

Dakar — L'Agence de développement municipale (ADM), en partenariat avec la direction du Changement climatique, de la Transition écologique et des Financements verts, a procédé, mercredi, à la validation du Guide harmonisé d'élaboration des plans climat territoriaux, un outil stratégique destiné à accompagner les collectivités sénégalaises dans la lutte contre les effets du réchauffement climatique.

"Ce guide qui vise à offrir aux acteurs territoriaux une méthodologie cohérente et adaptée au contexte sénégalais pour l'élaboration des plans climats territoriaux constitue la feuille de route de nos communautés vers un développement plus durable, résilient et respectueux de notre environnement", a déclaré le Secrétaire général de l'ADM, Baye Oumy Guèye.

S'exprimant au cours de la cérémonie officielle d'ouverture de l'atelier de validation du Guide harmonisé d'élaboration des plans climats territoriaux, il a souligné que "cette initiative salutaire témoigne [de] l'engagement constant du Gouvernement du Sénégal, avec le soutien des partenaires stratégiques du PACASEN [Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal], à renforcer les capacités de nos collectivités territoriales".

Selon lui, l'enjeu de ce guide qui propose "une approche structurée articulée autour de 5 phases et 13 étapes clés respectueux des fondamentaux de la planification territoriale" est de "maîtriser les défis climatiques de la collectivité territoriale".

Le document est "le fruit d'un long processus de discussion, d'engagement vis-à-vis des partenaires (...), de travail concerté entre l'Agence de développement municipal, la Direction du Changement climatique, de la Transition écologique et des Financements verts et les autres acteurs".

M. Guèye a relevé "la nécessité d'apporter la riposte et la résilience des collectivités territoriales [...] devant les effets néfastes et grandissants du changement climatique", ce qui, selon lui, permettra de "s'adapter et d'atténuer leurs impacts".

Le représentant des partenaires techniques et financiers, Alioune Badara Kaïré, a salué cette validation du guide, "une étape cruciale dans notre engagement collectif pour une gouvernance climatique plus inclusive et plus efficace".

"L'existence de ce guide ouvre la voie au renforcement d'une gouvernance horizontale entre le niveau national et le niveau local en impliquant davantage les collectivités mais aussi une meilleure information des processus nationaux grâce à une remontée structurée des dynamiques locales", a soutenu M. Kaïré.

Ce guide ouvre aussi, selon le représentant des partenaires, "la voie à une cohérence renforcée entre les orientations nationales et les priorités locales en assurant une synergie indispensable face aux défis climatiques".

Pour M. Kaïré, "ce guide est une opportunité unique pour influencer les processus de planification climatique au niveau territorial, en plaçant les communes au coeur de l'action".

Il a indiqué que la prochaine étape va concerner l'élaboration, par les Collectivités territoriales, de leurs plans climat territoriaux (PCT) qui est "une déclinaison de la contribution déterminée au niveau national (CDN), document de référence du Gouvernement du Sénégal en matière de lutte contre le changement climatique".

Mohamed Habib Niass, représentant l'Association des maires du Sénégal, a salué l'avènement de ce guide qui vient, selon lui, "répondre à un besoin réel des collectivités dans la lutte contre les effets du réchauffement climatique".