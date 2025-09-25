Sénégal: Saint-Louis - Les sociétés pétrolières invitées à accompagner la réhabilitation des établissements scolaires

Saint-Louis — L'inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF) de Saint-Louis, Al Housseynou Sarr, a invité les sociétés pétrolières intervenant dans la région à accompagner la réhabilitation des établissements scolaires dont certains sont abandonnés du fait de leur vétusté.

"Nous invitons les sociétés BP, Kosmos et Petrosen à accompagner la réhabilitation de certains établissements scolaires abandonnés du fait de leur état de vétusté", a dit M. Sarr à l'endroit des responsables de ces entreprises évoluant dans le secteur des hydrocarbures et exploitant le site gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA).

Il s'exprimait mardi à l'occasion de l'inauguration de l'école primaire Abdoulaye Mbengue Khaly de Guet-Ndar, dont les élèves étaient dispersés depuis 2016 dans deux établissements, à la suite de sa fermeture consécutive à leur état de vétusté très avancé.

Il a rappelé que certaines écoles de Saint-Louis comme Khayar Mbengue, Justin Ndiaye, Duguay-Clédor ne recevaient plus d'élèves depuis 5 à 7 ans.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'érosion côtière a complètement rendu la fréquentation de l'école Abdoulaye Mbengue Khaly "très risquée" pour les élèves et le personnel enseignant.

L'adjoint au préfet, Abdou Khadre Dieylany Ba, ainsi que l'adjointe au maire chargée de l'Education, Fatou Diouf, ont axé leur intervention dans le même sillage. Ils ont appelé à la réhabilitation des établissements vétustes de la ville tricentenaire afin de redorer le blason de son système éducatif.

Le directeur général de BP, Massaer Cissé, a promis d'étendre l'action de sa société à d'autres secteurs d'activité de la ville de Saint-Louis, exprimant le souhait que cet établissement rénové puisse produire des cadres pour sa société dans le futur.

"Etablissement emblématique de la communauté de Guet Ndar, l'école Abdoulaye Mbengue Khaly incarne depuis plusieurs décennies un pilier essentiel de l'apprentissage dans la région", indique un dossier de presse.

Au fil des années, ajoute ce document, l'établissement a été fragilisé par l'usure et l'érosion côtière, entraînant une dégradation notable de ses infrastructures.

Face à ces défis, BP, Kosmos Energy et Petrosen ont entrepris la reconstruction de l'école Abdoulaye Mbengue Khaly, une initiative destinée à renforcer l'accès à une éducation de qualité et à améliorer les conditions de vie des élèves ainsi que de l'ensemble de la communauté locale.