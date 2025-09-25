Sénégal: Diourbel - Des artisans forgerons victimes d'une série de cambriolages, lancent un cri du coeur

24 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diourbel — L'Association des forgerons de Diourbel (centre) dénonce la recrudescence des cambriolages dont sont victimes ses membres, une quarantaine de leurs ateliers ayant été visités par des malfaiteurs cette année.

"Depuis quelque temps, les ateliers de menuiserie métallique subissent des cambriolages à répétition. Cette année, près de quarante magasins ont été visités", a déploré Ibrahima Thiam, membre de l'association, dans un entretien avec l'APS.

Selon lui, les malfaiteurs emportent principalement les outils de travail, notamment des postes à souder électriques, des rallonges et divers autres équipements indispensables à l'exercice du métier.

Face à cette situation, les artisans dénoncent cette situation et appellent les autorités à renforcer la protection des biens et des personnes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le secrétaire général de la Chambre de métiers de Diourbel, Ibrahima Touré, a assuré les artisans du soutien et de l'accompagnement de l'institution consulaire.

Il a annoncé le dépôt d'une plainte collective, que la Chambre des métiers s'engage à appuyer, afin de retrouver "dans les meilleurs délais" les auteurs de ces cambriolages.

Il a invité les artisans à ne pas se décourager et à poursuivre leurs activités malgré les difficultés rencontrées.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.