Sénégal: Diourbel - Des artisans forgerons victimes d'une série de cambriolages, lancent un cri du coeur

Diourbel — L'Association des forgerons de Diourbel (centre) dénonce la recrudescence des cambriolages dont sont victimes ses membres, une quarantaine de leurs ateliers ayant été visités par des malfaiteurs cette année.

"Depuis quelque temps, les ateliers de menuiserie métallique subissent des cambriolages à répétition. Cette année, près de quarante magasins ont été visités", a déploré Ibrahima Thiam, membre de l'association, dans un entretien avec l'APS.

Selon lui, les malfaiteurs emportent principalement les outils de travail, notamment des postes à souder électriques, des rallonges et divers autres équipements indispensables à l'exercice du métier.

Face à cette situation, les artisans dénoncent cette situation et appellent les autorités à renforcer la protection des biens et des personnes.

Le secrétaire général de la Chambre de métiers de Diourbel, Ibrahima Touré, a assuré les artisans du soutien et de l'accompagnement de l'institution consulaire.

Il a annoncé le dépôt d'une plainte collective, que la Chambre des métiers s'engage à appuyer, afin de retrouver "dans les meilleurs délais" les auteurs de ces cambriolages.

Il a invité les artisans à ne pas se décourager et à poursuivre leurs activités malgré les difficultés rencontrées.