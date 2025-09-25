Tunisie: Football-Championnat de la Ligue 1 (7eme journée) - Résultats et classement

Voici les résultats et le classement suite à la troisième et dernière tranche des matchs de la septième journée du Championnat de la Ligue Professionnelle 1 de football, qui se sont déroulés ce mercredi :

Championnat -- Ligue Professionnelle 1 | Journée 7

Troisième et dernière tranche des matchs -- Mercredi 24 septembre 2025

Résultats -- Mercredi 24 Septembre 2025

Stade Hamadi Agrebi (Radès)Espérance Sportive (EST)2 - 0Olympique de Béja (OB)Chihab Jebali (8') / Florian Danho (84')

Stade du BardoStade Tunisien (ST)1 - 0Avenir Sportif de La Marsa (ASM)Aziz Saihi (6')

Stade de Bir BouragbaAvenir Sportif de Soliman (ASS)0 - 2Étoile Sportive du Sahel (ESS)Moussa Sanguar (4') / Raki Aouani (66')

Stade Mustapha Ben Jannet (Monastir)Union Sportive Monastirienne (USM)1 - 0Club Athlétique Bizertin (CAB)Ibrahim Gadiaga (65')

Classement -- Après la 7e journée

Pos Club J G N P BP BC Diff Pts 1 Espérance Sportive (EST) 7 5 1 1 12 4 +8 16 2 Étoile Sportive du Sahel (ESS) 7 5 0 2 10 5 +5 15 3 Union Sportive Monastirienne (USM) 7 3 2 2 8 6 +2 11

Dernière mise à jour : 24 septembre 2025. Remplacez les données du tableau par les chiffres officiels du classement.