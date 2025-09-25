Tunisie: Football-Championnat de la Ligue 1 (7eme journée) - Résultats et classement

Voici les résultats et le classement suite à la troisième et dernière tranche des matchs de la septième journée du Championnat de la Ligue Professionnelle 1 de football, qui se sont déroulés ce mercredi :
Championnat -- Ligue Professionnelle 1 | Journée 7
Troisième et dernière tranche des matchs -- Mercredi 24 septembre 2025
Résultats -- Mercredi 24 Septembre 2025
- Stade Hamadi Agrebi (Radès)Espérance Sportive (EST)2 - 0Olympique de Béja (OB)Chihab Jebali (8') / Florian Danho (84')
- Stade du BardoStade Tunisien (ST)1 - 0Avenir Sportif de La Marsa (ASM)Aziz Saihi (6')
- Stade de Bir BouragbaAvenir Sportif de Soliman (ASS)0 - 2Étoile Sportive du Sahel (ESS)Moussa Sanguar (4') / Raki Aouani (66')
- Stade Mustapha Ben Jannet (Monastir)Union Sportive Monastirienne (USM)1 - 0Club Athlétique Bizertin (CAB)Ibrahim Gadiaga (65')
Classement -- Après la 7e journée
|Pos
|Club
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|1
|Espérance Sportive (EST)
|7
|5
|1
|1
|12
|4
|+8
|16
|2
|Étoile Sportive du Sahel (ESS)
|7
|5
|0
|2
|10
|5
|+5
|15
|3
|Union Sportive Monastirienne (USM)
|7
|3
|2
|2
|8
|6
|+2
|11
Dernière mise à jour : 24 septembre 2025. Remplacez les données du tableau par les chiffres officiels du classement.