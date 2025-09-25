Tunisie: Football-Championnat de la Ligue 1 (7eme journée) - Résultats et classement

24 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Voici les résultats et le classement suite à la troisième et dernière tranche des matchs de la septième journée du Championnat de la Ligue Professionnelle 1 de football, qui se sont déroulés ce mercredi :

Championnat -- Ligue Professionnelle 1 | Journée 7

Troisième et dernière tranche des matchs -- Mercredi 24 septembre 2025

Résultats -- Mercredi 24 Septembre 2025

  • Stade Hamadi Agrebi (Radès)Espérance Sportive (EST)2 - 0Olympique de Béja (OB)Chihab Jebali (8') / Florian Danho (84')
  • Stade du BardoStade Tunisien (ST)1 - 0Avenir Sportif de La Marsa (ASM)Aziz Saihi (6')
  • Stade de Bir BouragbaAvenir Sportif de Soliman (ASS)0 - 2Étoile Sportive du Sahel (ESS)Moussa Sanguar (4') / Raki Aouani (66')
  • Stade Mustapha Ben Jannet (Monastir)Union Sportive Monastirienne (USM)1 - 0Club Athlétique Bizertin (CAB)Ibrahim Gadiaga (65')

Classement -- Après la 7e journée

PosClubJGNPBPBCDiffPts
1 Espérance Sportive (EST) 7 5 1 1 12 4 +8 16
2 Étoile Sportive du Sahel (ESS) 7 5 0 2 10 5 +5 15
3 Union Sportive Monastirienne (USM) 7 3 2 2 8 6 +2 11

Dernière mise à jour : 24 septembre 2025. Remplacez les données du tableau par les chiffres officiels du classement.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.