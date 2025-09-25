Tunisie: Tennis - Vainqueur au challenger de Saint-Tropez - Moez Chergui : « Je n'ai pas de sponsor ! »

Après une finale palpitante au Challenge de Saint-Tropez (125 points) Moez Chergui a réussi à dominer le Français Dan Addad classé 272e mondial, sur le score de 2-0 (6-3 / 6-4), pour remporter son troisième titre en Challenger.

Avec cet exploit, Chergui poursuit sa belle ascension et grimpe à la 143e place mondiale, son meilleur classement professionnel à ce jour, ce qui lui ouvre de nouvelles perspectives pour participer aux grandes compétitions internationales (ATP et qualifications au Grand Chelem).

«Ce n'est pas dans mes habitudes de demander... Mais aujourd'hui, je lance un appel: je cherche des sponsors motivés pour m'accompagner dans mon aventure sportive, soutenir mon engagement, et partager les victoires à venir sur les courts».

C'est par ces mots que le tennisman numéro 1 tunisien, Moez Chergui, s'est adressé, à la communauté sportive et au grand public. Malheureusement, nous en sommes là et chacun doit se débrouiller comme il peut.

Le tennis est un sport difficile et pour entrer dans le gotha des meilleurs il faut beaucoup de moyens. Payer l'entraîneur, le kiné, les voyages, les hôtels ( on est tout le temps en déplacement), se nourrir selon des normes bien étudiées, n'est pas de tout repos. Ce cri du coeur de Moez Chergui sera-t-il entendu ?

Nous le verrons bien, mais si le tennis tunisien veut avancer et ne pas se suffire des jeunes issus des générations spontanées, il faut y mettre le prix.