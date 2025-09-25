Afrique: Volley-mondial - Le six Tunisien éliminé aux huitièmes - Une différence d'écart !

L'équipe de Tunisie n'aura pas réussi à créer la sensation face à la Tchéquie en huitièmes de finale. Une défaite 3 sets à 0 (19-25, 18-25 et 23-25) et un match qui a prouvé que nos joueurs sont encore loin du niveau international malgré leur courage. Les deux premiers sets ont été intenses mais l'adversaire était plus fort notamment sur les services et la précision de ses attaquants.

Ce qui frustre un peu, c'est ce scénario du 3e set où nous avons mené 19-14. Bongui, Ben Slimene et leurs équipiers avaient fléchi brusquement pour permettre aux Tchèques de revenir. Un chassé-croisé et c'est l'adversaire qui, de plus expérimenté, a réussi à l'emporter. Il y a plein de leçons à tirer de cette défaite. Un set gagné aurait donné une autre dimension à notre sélection.

La qualification au second tour est déjà bonne à prendre, la victoire devant l'Egypte est aussi un bonus. Cette équipe peut revenir en Afrique et retrouver ses ardeurs. Il y a de la bonne matière en tout cas.