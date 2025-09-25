Afrique du Nord: La jeunesse au coeur de la francophonie

Une conférence-débat autour de « la jeunesse et de la francophonie » sera organisée par la Représentation de l'OIF pour l'Afrique du Nord demain 25 septembre de 16h30 à 18h30. Elle se tiendra au Centre Fadhel Ben Achour pour la culture et l'art (Espace Maken) à La Marsa et est titrée « La jeunesse, moteur et pilier de la francophonie : Comment bâtir une communauté dynamique et inclusive ? ».

Cette rencontre réunira des jeunes engagés de divers horizons pour interroger ensemble les perspectives d'une francophonie plus connectée et vise à offrir un espace de dialogue ouvert et constructif, dans un contexte régional marqué par une forte présence démographique des jeunes et des transformations sociétales majeures.

La conférence-débat a pour ambition de placer la jeunesse au coeur de la réflexion francophone, en créant un espace propice à l'échange, à la coconstruction d'idées et à la valorisation des initiatives locales. Elle vise avant tout à renforcer la participation active des jeunes dans les espaces de dialogue, de décision et de création au sein de la francophonie, en tenant compte de la diversité des parcours, des contextes sociaux et des formes d'engagement.

Elle met également en lumière les initiatives porteuses de changement, menées par des jeunes dans des domaines variés tels que la culture, la musique, l'innovation sociale, l'éducation ou encore l'engagement citoyen. En valorisant ces expériences, l'objectif est de montrer que la jeunesse n'est pas seulement un sujet d'intérêt, mais un acteur à part entière de transformation dans la société.

Cette rencontre vise à mener une réflexion collective pour une inclusion des jeunes, en particulier ceux en situation de vulnérabilité ou de précarité, et à faire émerger des propositions concrètes pour construire une francophonie plus représentative et dynamique. Il s'agit-là d'encourager un dialogue entre jeunes, institutions, organisations de la société civile et acteurs culturels.

Modéré par le journaliste et programmateur culturel Haithem Haouel, l'événement mettra en lumière les expériences concrètes, les aspirations, les défis et les propositions de la jeunesse, tout en s'inscrivant dans une réflexion plus large. Les invités qui prendront part à la discussion sont Raja Sabta El Amri, autrice et fondatrice du projet « Dis maman, dis papa », Youssef Meksi, auteur, compositeur, acteur et créateur de contenu et Zahreddine Berhima, journaliste à Blue TN.

L'échange sera enrichi par le témoignage de Sofien Zarraâ, spécialiste de la jeunesse et du sport et fondateur de Youth Bridge Consulting.