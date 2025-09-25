Tunisie: Transferts des tunisiens à l'étranger - En 2026, ils devront atteindre 7900 millions de dinars

D'après les déclarations de Lotfi Fradi, chef de cabinet du ministre de l'Économie et de la Planification, les transferts de fonds des Tunisiens vivant à l'étranger devraient augmenter de 6,4 % en 2026, pour atteindre environ 7 900 millions de dinars.

Fradi a fait ces commentaires lors d'un atelier de la Commission économique pour l'Afrique sur « Les transferts des Tunisiens résidant à l'étranger, les investissements et la contribution au financement du développement en Tunisie ». Il a souligné que même si ce montant est élevé dans l'ensemble, sa part dans le Produit intérieur brut n'a pas progressé comme souhaité.

Il a appelé à une meilleure sensibilisation de la diaspora tunisienne à l'importance de transférer ses ressources et d'investir en Tunisie. Il a également insisté sur la nécessité de développer les incitations fiscales pour les Tunisiens à l'étranger, de leur permettre d'obtenir des prêts extérieurs et de créer des fonds d'investissement qui leur seraient propres.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon le chef de cabinet, les transferts des Tunisiens à l'étranger pour l'ensemble de l'année 2025 devraient s'élever à environ 7 600 millions de dinars, soit une augmentation de 8,3 %. Il a qualifié ce montant d'important, car il permettra au pays de faire face aux pressions en matière de mobilisation de ressources de financement extérieur et de fournir un volume de devises.

Le responsable a insisté sur l'importance d'utiliser ces transferts de manière optimale pour stimuler l'activité de développement en Tunisie, en les orientant principalement vers des projets d'investissement. Il a noté qu'une partie seulement de ces ressources est actuellement destinée à des investissements traditionnels, tels que la construction de logements pour les familles de Tunisiens à l'étranger ou l'achat de voitures.

Il a ajouté que « la communauté tunisienne résidant à l'étranger est aujourd'hui capable de lancer des projets d'investissement dans leurs régions et d'être un moteur de développement pour l'ensemble des régions intérieures. »

Le porte-parole a également souligné que l'État offre à la diaspora de grandes opportunités d'investissement dans des activités prometteuses liées aux spécialités des Tunisiens à l'étranger, telles que les professions médicales, la production de médicaments, l'informatique, le développement de logiciels et les services.