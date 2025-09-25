Tunisie: Heikel Hachlef - « Nous cherchons à fournir un million de quintaux de semences sélectionnées pour augmenter la production céréalière »

Le chef de cabinet du ministre de l'Agriculture, des Ressources hydriques et de la Pêche, Haikel Hachlef, a souligné l'importance des semences de qualité supérieure lors d'une journée de sensibilisation sur la culture des céréales en prévision de la prochaine saison. Ce mercredi 24 septembre 2025, il a expliqué que la mise à disposition de ces grandes quantités de semences de qualité a été rendue possible grâce à la mobilisation de l'ensemble du secteur après une saison précédente difficile, l'objectif étant de réussir la campagne des grandes cultures 2022/2025.

Des mesures pour réduire l'écart entre production et consommation

Haikel Hachlef a insisté sur le fait que le ministère et ses structures ont pour objectif d'atteindre la barre du million de quintaux de semences de qualité supérieure l'année prochaine, car elles sont un facteur de production essentiel. Il a réaffirmé le soutien continu du ministère pour fournir des quantités suffisantes de ces semences à toutes les régions, via l'Office des céréales et les entreprises de semences.

Le ministère accompagnera également les agriculteurs avec des conseils et une assistance technique pour garantir la bonne utilisation de ces semences, dans le cadre de pratiques agricoles modernes et durables.

Il s'agira également d'encourager la recherche agricole pour développer de nouvelles variétés de semences résistantes aux maladies, adaptées aux changements climatiques et environnementaux, tout en utilisant de manière optimale les ressources naturelles limitées, notamment l'eau. Tout cela dans le but de réduire l'écart entre la production nationale et la consommation locale et de renforcer la sécurité alimentaire du pays.

Hachlaf a par ailleurs affirmé la volonté du ministère de continuer à subventionner les prix des semences de qualité supérieure, malgré l'augmentation des coûts de production. Cette déclaration a été faite en marge de la journée de sensibilisation organisée au siège du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydriques et de la Pêche, sur l'importance de l'utilisation des semences de qualité pour la culture des céréales, dans le cadre des préparatifs pour la saison 2025/2026.