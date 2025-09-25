Tunisie: Indiscrétions d'Elyssa

Superbe le ballet de Carmen, fort heureusement repris à la Cité de la Culture, pour le plus grand bonheur de ceux qui en avaient manqué la première édition. Une chorégraphie moderne, originale, inédite et des danseurs admirablement performants. La troupe part d'ailleurs pour une longue tournée d'une vingtaine de représentations en Europe, rapidement suivie d'une vingtaine d'autres à travers différentes capitales.

Un détail cependant : la chorégraphie accorde une place majeure aux jeux des longs cheveux des ballerines dont les chevelures semblent essentielles. Et l'on ne peut manquer d'avoir une pensée attristée pour les danseuses.....aux cheveux courts, certainement exclues.

L'huile de El Seed

C'est certainement l'huile la plus artistiquement cool de la saison. A Gabès, dans l'oliveraie qui fut plantée par son arrière --grand-père, le célèbre calligraffiteur El Seed se découvre une vocation d'oleiculteur. Dans son domaine de Tacapae, son premier cru a remporté grand succès. Si l'huile était gouteuse, parfumée, avait du corps et de la personnalité, il est également vrai qu'elle était conditionnée dans un flacon dessiné par lui et tiré en série limitée.

Cette coopération agricolo-artistique se poursuivra chaque année avec un nouvel artiste.

Le cru de cette saison est présenté par le célèbre artiste marocain Hassan Hajjaj.

Avec ces éditions limitées, El Seed souhaite transmettre un lien durable entre la créativité, l'héritage et la richesse des saveurs tunisiennes.

Alaïa encore et toujours

La Fondation Alaïa et la Galerie Dior présentent, en novembre prochain, à Paris, un double évènement : la Fondation propose une exposition inédite des oeuvres de ces deux maîtres de la haute couture : une trentaine de modèles de Christian Dior collectionnés par Alaïa qui avait commencé sa carrière dans la célèbre maison, en dialogue avec autant de créations du plus tunisien des couturiers parisiens.

Cependant que la Galerie Dior présente une centaine de pièces de l'étonnante collection que Azzedine Alaïa avait consacrée à Dior et qui, à ce jour n'avaient jamais été dévoilées.

Un magnifique hommage.

Un thé au Saf Saf

L'idée est originale. La librairie Mille Feuilles et l'éditeur Démeter invitaient, ce dimanche, les amis du livre à prendre un thé au Saf Saf. Un thé littéraire puisqu'on y présentait le dernier roman de Béchir Garbouj: «Les Ligaments Croisés»

A refaire

Vient de paraître

Les Femmes et l'Art au Maghreb vient de paraître aux éditions Le Fennec au Maroc. Un très bel ouvrage réalisé sous la direction éditoriale de Nadia Sabri pour le Maroc et Rachida Triki pour la Tunisie. Il était récemment présenté à Rabat, et le sera prochainement à Archivart à Tunis

Il est actuellement disponible à l'IMA, au Centre Pompidou, au Palais de Tokyo, et on nous le promet bientôt dans nos librairies.

A signaler : une brillante collaboration de notre collègue et amie Sayda Ben Zineb.

Elbi à Paris

Les chefs tunisiens s'exportent bien. Il y a trois mois Omar Dhiab ouvrait un premier restaurant à Paris, près de la place des Victoires. Restaurant aussitôt couronné par une étoile au Michelin. Aujourd'hui, il vient d'ouvrir Elbi, un bistrot contemporain où il propose des pigeons laqués, des feuilles de vigne en tempura, et en plat vedette une romaine braisée au jus de couscous.

Faut-il le préciser : le succès a été immédiat, et les gourmets ont su très vite le trouver.