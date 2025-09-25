Afrique: Bassirou Diomaye Faye - 'Nous devons combiner prévention, résilience et réponse ciblée pour lutter contre le terrorisme en Afrique'

Dakar — Le chef de l'État sénégalais a exprimé, mercredi, à New York, sa vive préoccupation pour l'Afrique, un continent en proie à des conflits armés et au terrorisme, le Sahel notamment, en préconisant une approche combinant "prévention, résilience et réponse ciblée".

"Dans ce contexte préoccupant, l'Afrique reste confrontée à des conflits armés, au terrorisme, en particulier au Sahel, à la criminalité transfrontalière et à l'instabilité politique. Face à tant de défis, notre approche devrait être intégrée et combiner prévention, résilience et réponse ciblée", a-t-il déclaré.

En s'exprimant depuis le siège des Nations unies, Bassirou Diomaye Faye dit être convaincu que "la paix et la sécurité ont un prix", ce qui l'amène à préconiser la mobilisation de moyens financiers conséquents, à même de faire face à ces fléaux.

"Donnons-nous les moyens de l'assumer par un financement prévisible et pérenne des opérations de soutien à la paix en Afrique, avec des équipements adéquats et des mandats et règles d'engagement robustes", a-t-il proposé dans son allocution au deuxième jour du débat général de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU.

C'est "la seule façon" de faire face au fléau du terrorisme et de rétablir un minimum de sécurité et de stabilité dans les zones affectées, à son avis.

M. Faye dit renouveler la "solidarité du Sénégal envers les pays frères engagés au quotidien" dans la lutte contre le terrorisme.

Il a réitéré, à la suite de son allocution prononcée lundi dernier, lors d'un panel consacré à la Palestine, la condamnation du Sénégal de l'occupation palestinienne.

Le président sénégalais considère que "toutes les limites ont été dépassées" à Gaza, qui "ne vit plus".

Il a également réaffirmé, en sa qualité de président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, que "seule la création d'un État palestinien indépendant et viable apportera une paix durable pour toutes les parties".

Il a appelé à faire prévaloir "la paix plutôt que les conflits, la justice plutôt que l'indifférence, le partenariat plutôt que les rapports de force".

Cela n'est possible que par un multilatéralisme "fort et revitalisé", par la "résolution pacifique des différends" également, a poursuivi Bassirou Diomaye Faye.

Il prône "la responsabilité partagée et une solidarité active", ainsi que le respect du droit international, conformément aux statuts de la Cour internationale de justice et de la Cour pénale internationale.