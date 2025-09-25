Sénégal: Vers une validation technique d'un plan d'actions national pour le respect des droits humains dans les entreprises

Des acteurs de la société civile, des députés, des représentants du Conseil national du patronat, des institutions de la République et des partenaires techniques et financiers ont pris part, mardi, à Saly, à un atelier de consolidation et de validation du Plan d'actions national du Sénégal sur les entreprises et les droits de humains, a constaté l'APS.

"Cette rencontre a pour objectif de consolider et valider techniquement le projet de Plan d'actions national dans le cadre d'une approche participative intégrant l'ensemble des recommandations pertinentes issues des consultations nationales", a expliqué Julien Nga Ndour, directeur des droits humains au ministère de la Justice.

Il s'agira, a-t-il poursuivi, "de garantir une base solide pour la mise en oeuvre effective des principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'Homme, en tenant compte des priorités nationales et des réalités du contexte sénégalais".

Le Sénégal a adopté, en 2011, les principes des Nations Unies sur les droits de l'homme et des entreprises. Ces principes demandent aux Etats de prendre des mesures législatives, institutionnelles, administratives leur permettant de faire respecter les droits de l'Homme au sein des entreprises.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"De manière globale, nous avons pu identifier les problèmes qui ont permis de pouvoir ressortir un ensemble d'axes stratégiques qui permettront au gouvernement de savoir où mettre le doigt pour mettre en oeuvre des politiques aidant à faire respecter les droits des entreprises", a rapporté le directeur des droits humains.

"Nous pensons que les critères fondamentaux que sont les devoirs de l'État de protéger, le devoir des entreprises de respecter la composante réparation, s'il y a violation de droits, vont être pris en compte dans le processus", a dit, pour sa part, Ayéda Robert Kotchani, représentant régional du bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre du Haut commissariat des droits de l'homme.

L'officiel a aussi insisté sur la nécessité de rendre opérationnelle l'institution nationale des droits de l'Homme du Sénégal.

Il s'agit de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) adoptée en septembre 2024. Elle est présidée par Pr Amsatou Sow Sidibé.

Pour le président de la Commission des lois à l'Assemblée nationale, Abdoulaye Tall, l'institution s'engage à accompagner la direction des droits humains et ses partenaires pour faire respecter les droits de l'homme.