Sénégal: Impact Business, un magazine dédié à l'économie africaine, présenté à Dakar

24 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Impact Business, un bimestriel faisant de l'information économique des pays africains son centre d'intérêt, a été présenté mercredi à Dakar par son promoteur, le journaliste Léon Anjorin Koboudé.

C'est est un magazine multimédia (en papier et en version digitale) édité par le groupe de presse béninois Mindo Consultants.

Il va publier des informations économiques "sans aucune complaisance", a dit Koboudé, le président-directeur général de Mindo Consultants, lors d'une cérémonie de présentation d'Impact Business.

"Nous faisons le pari de traiter l'information économique et financière africaine sans complaisance ni complexe, avec un professionnalisme respectueux de l'image des pays d'Afrique. Nous voulons être le miroir du développement de l'Afrique. Notre positionnement est clair", a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La présentation du magazine à la presse sénégalaise s'explique par "la volonté de l'éditeur d'imposer le titre à Dakar" et d'évoquer l'économie sénégalaise dans les pages d'Impact Business, selon Léon Anjorin Koboudé, membre de la 33e promotion du Cesti, le Centre d'études des sciences et techniques de l'information de Dakar.

"Un média africain qui se respecte a le devoir de s'intéresser à la vitalité de l'économie d'un pays africain important comme le Sénégal", a-t-il poursuivi.

Le promoteur de la publication a annoncé la parution d'un "Spécial Sénégal" à la fin de l'année.

Le magazine bimestriel est tiré à 10 000 exemplaires, a-t-il dit, parlant aussi de quelque 30 000 téléchargements de la version Internet du journal.

Selon Koboudé, Impact Business est la "continuité" d'Aéroports Magazine d'Afrique, une publication de Mindo Consultants.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.