Sénégal: Impact Business, un magazine dédié à l'économie africaine, présenté à Dakar

Dakar — Impact Business, un bimestriel faisant de l'information économique des pays africains son centre d'intérêt, a été présenté mercredi à Dakar par son promoteur, le journaliste Léon Anjorin Koboudé.

C'est est un magazine multimédia (en papier et en version digitale) édité par le groupe de presse béninois Mindo Consultants.

Il va publier des informations économiques "sans aucune complaisance", a dit Koboudé, le président-directeur général de Mindo Consultants, lors d'une cérémonie de présentation d'Impact Business.

"Nous faisons le pari de traiter l'information économique et financière africaine sans complaisance ni complexe, avec un professionnalisme respectueux de l'image des pays d'Afrique. Nous voulons être le miroir du développement de l'Afrique. Notre positionnement est clair", a-t-il déclaré.

La présentation du magazine à la presse sénégalaise s'explique par "la volonté de l'éditeur d'imposer le titre à Dakar" et d'évoquer l'économie sénégalaise dans les pages d'Impact Business, selon Léon Anjorin Koboudé, membre de la 33e promotion du Cesti, le Centre d'études des sciences et techniques de l'information de Dakar.

"Un média africain qui se respecte a le devoir de s'intéresser à la vitalité de l'économie d'un pays africain important comme le Sénégal", a-t-il poursuivi.

Le promoteur de la publication a annoncé la parution d'un "Spécial Sénégal" à la fin de l'année.

Le magazine bimestriel est tiré à 10 000 exemplaires, a-t-il dit, parlant aussi de quelque 30 000 téléchargements de la version Internet du journal.

Selon Koboudé, Impact Business est la "continuité" d'Aéroports Magazine d'Afrique, une publication de Mindo Consultants.