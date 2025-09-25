Afrique: Football - Le Congolais Fiston Mayele brille toujours au sommet de Pyramids

Fiston Kalala Mayele est plus que jamais l'atout-maître de Pyramids FC, et il l'a encore démontré mardi dernier soir avec un superbe triplé contre les Saoudiens d'Al-Ahli en Coupe intercontinentale, la version remaniée de la Coupe du monde des clubs. Et l'ancien joueur de l'AS Vita Club de Kinshasa n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin, il nourrit bien d'autres ambitions pour cette saison.

C'est une petite revanche pour Fiston Mayele, auteur d'un triplé face au gardien sénégalais Edouard Mendy qui s'était imposé avec les Lions à Kinshasa en éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Cette fois, c'est le Léopard qui a eu le dernier mot et a permis à sa formation égyptienne, championne d'Afrique en titre, qu'il a rejoint en août 2023, de se qualifier pour les demi-finales prévues le 13 décembre. Ce sera contre le vainqueur du match Libertadores-Cruz Azul, une rencontre, ultime palier, avant de défier le PSG en finale, le 17 décembre.

En attendant, l'attaquant congolais de 31 ans reste sur sa lancée de la saison dernière où il a été vainqueur et meilleur buteur de la Ligue des champions de la CAF en 2025 avec le Pyramid FC. « Je m'attendais à faire gagner mon équipe, bien sûr, mais pas un triplé, confie Mayele. C'était vraiment incroyable, des belles émotions. »

Et ce n'est que le début, car l'attaquant congolais veut performer sur tous les tableaux cette saison. « Il y a la Ligue des champions, on doit aller défendre notre titre. Il y a le championnat d'Égypte, trois coupes à jouer en Égypte. Il y a la CAN aussi en décembre. Je prie Dieu pour être toujours en bonne santé et performant. »

Florent Ibengue, son ancien entraîneur à ASV Club et qui l'a révélé au grand public, n'est pas surpris par ses performances actuelles. « Il arrive petitement, puis il s'adapte et après, il devient incontournable. C'est un garçon que j'ai eu à ses débuts. Il est arrivé petit à petit et il s'est adapté pour devenir le fer de lance ».

En club comme en sélection, Fiston Kalala Mayele reste un renard de surface, même si malgré ses 5 buts en 28 sélections, il n'a pas encore réussi à dompter la concurrence et à s'imposer comme titulaire indiscutable à la pointe de l'attaque des Léopards.