Cote d'Ivoire: Qualifs Ligue des champions CAF - Le Stade d'Abidjan confirme et file au second tour

24 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jaurès Drohgba

Déjà victorieux 2-0 à l'aller, les Yéyés ont achevé le travail à Abidjan en s'imposant 3-1 face à Côte d'or FC.

Le Stade d'Abidjan n'a pas tremblé ce mercredi 24 septembre 2025. Les champions de Côte d'Ivoire ont validé leur billet pour le deuxième tour des préliminaires de la Ligue des champions CAF en dominant les Seychellois de Côte d'or FC (3-1), après leur succès 2-0 à l'aller.

Les Yéyés ont plié l'affaire dès la première période. N'ze Bagnama Samaké, déjà décisif au match aller, a signé un doublé (12e et 43e), avant que Sangaré Djakaridja n'enfonce le clou, juste avant la pause (45e+1). En seconde période, les visiteurs ont sauvé l'honneur à la 64e minute grâce à Mbolatovo, sans menacer la qualification ivoirienne.

Le Stade d'Abidjan affrontera désormais le vainqueur de la confrontation entre Cercle de Joachim (Maurice) et Petro Luanda (Angola), avec l'ambition de poursuivre son aventure africaine.

Dans le même temps, l'autre représentant ivoirien, l'Asec Mimosas tentera, ce dimanche 28 septembre au Félicia, de renverser les Zambiens du Power Dynamos, tombeurs des Jaune et Noir 1-0 au match aller.

En championnat, les "Yéyés" devront aussi se reprendre. Classés 9e avec seulement 4 points en trois journées (3 buts inscrits, 3 encaissés et deux matches en retard), les hommes de Daniel Breard défieront le FC Osa (13e) le vendredi 3 octobre, pour le compte de la 5e journée.

Un début poussif en Ligue 1, mais un départ réussi sur la scène africaine.

