Afrique: Championnat du continent de Tir à l'arc - Abidjan accueille la 14e édition

24 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jaurès Drohgba

Du 19 au 23 novembre 2025, la capitale économique ivoirienne accueille le 14ᵉ Championnat d'Afrique de tir à l'arc. Un rendez-vous sportif, festif et stratégique qui place la Côte d'Ivoire au cœur du continent. Abidjan, plaque tournante des grands événements sportifs.

Après avoir accueilli de grandes compétitions internationales, la métropole ivoirienne s'apprête à vivre au rythme du tir à l'arc. Le stade Robert Champroux de Marcory, antre emblématique du sport local, se transforme en théâtre où se joueront précision, sang-froid et rêves de médailles.

Une vitrine pour le sport et la ville

Choisir le Champroux n'est pas anodin. Symbole sportif de la capitale économique, il offre à la discipline une visibilité rare et une scène idéale pour la mise en lumière des archers africains. Au-delà de la performance, c'est aussi une vitrine pour Abidjan, qui confirme son statut de terre d'accueil du sport africain.

Plus qu'une compétition, une fête

Le tir à l'arc ne se vivra pas seulement depuis les gradins. Animations, découvertes et ambiance conviviale attendent le public.

L'objectif des organisateurs : séduire les curieux, fédérer les passionnés et populariser un sport encore en pleine ascension sur le continent.

Le spectacle promet d'être aussi intense dans l'arène qu'autour, où chaque flèche décochée fera vibrer les spectateurs.

Cinq jours d'émotions et d'enjeux

Au plan sportif, le rendez-vous est capital. D'une part, il s'agit d'un événement de classement mondial, précieux pour engranger des points dans la course à l'olympiade. D'autre part, la compétition servira de qualifications pour les Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar 2026 et constituera une étape vers les minima requis pour les prochains Jeux Olympiques.

Un passé glorieux, un avenir prometteur

La Côte d'Ivoire n'arrive pas sans références : à la dernière édition, disputée à Tunis, elle avait décroché l'argent en seniors mixte et le bronze chez les dames. Autant dire que les archers ivoiriens espèrent cette fois frapper en or, portés par l'énergie d'un public acquis à leur cause.

Pendant cinq jours, Abidjan va tendre l'arc du continent. Entre adrénaline, ferveur populaire et ambitions olympiques, les flèches ivoiriennes viseront très haut.

