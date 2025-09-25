Cote d'Ivoire: Ouverture de la classe de 1re C du lycée moderne de Mankono - L'Ong Béré Secours fait don de kits à la 1re promotion d'élèves et aux enseignants

24 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Le préau du lycée moderne de Mankono a abrité le 20 septembre 2025, une cérémonie inoubliable pour la communauté éducative du Béré.

L'Ong Béré Secours, partenaire de l'éducation dans le Béré, a choisi ce jour pour remettre des kits scolaires aux 18 apprenants de la première promotion regionale de la 1re C, ainsi qu'à leurs professeurs de Mathématiques et de Physique-Chimie.

Coulibaly Issouf, proviseur du lycée moderne de Mankono, établissement d'accueil de la 1re C, initiateur du projet "Promotion de la série C dans le Béré" en a donné les raisons dans sa prise de parole. « Inexistence du parcours complet en série C dans les établissements secondaires publics du Béré ; migration forcée des apprenants au profil de la série C vers d'autres localités parfois lointaines ; option par défaut pour la série D sans en avoir le profil ; difficultés pour avoir des chercheurs, ingénieurs...venant des établissements secondaires publics du Béré sont des raisons qui ont milité en faveur de cette ouverture », a-t-il énuméré.

Il a toutefois souligné que la mise en pratique du projet impose des contraintes dont les fournitures scolaires. D'où l'appel à l'aide lancé aux partenaires. Et le premier à tendre une main salvatrice est l'Ong Béré Secours parce que convaincue que la science et la technologie sont le moteur de tout développement.

C'est pourquoi, a-t-il expliqué, par le biais de son responsable du pôle Éducation, Tambla Yaya, elle a matérialisé son entière adhésion à la promotion de la série C en offrant à chacun des 18 apprenants de la 1re C et à leurs professeurs de Mathématiques et de Physique-Chimie, des manuels (livres et annales) et du matériel scientifique (ensemble géométrique, calculatrices scientifiques). Il a précisé que l'administration du lycée moderne de Mankono n'est pas en reste. Elle a reçu six cartons de rame et un split pour améliorer ses conditions de travail.

Le proviseur n'a pas manqué d'affirmer la détermination de Béré Secours à promouvoir l'excellence dans le système éducatif du Béré, voire de la Côte d'Ivoire. Pour lui, la promotion de la série C en est la preuve.

Au nom des récipiendaires, l'élève Kouakou Brice Carmel a exprimé sa gratitude à l'Ong Béré Secours pour le don. Il a remercié la communauté éducative de la région du Béré pour la confiance placée en eux et a pris l'engagement d'en être à la hauteur.

Le secrétaire général Nioulé Wahi a, quant à lui, traduit l'infinie gratitude de toute la communauté éducative à l'Ong Béré Secours pour cette bonne œuvre et exhorté les récipiendaires à faire un bon usage de ces kits scolaires.

La représentante du préfet de région, Dogbo Carine, après les encouragements adressés à la première promotion de la 1re C, a félicité l'Ong qui agit avec le cœur et efficacité dans la promotion de l'excellence dans le système éducatif.

