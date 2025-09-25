Cote d'Ivoire: Lutte contre la rage - Des chefs traditionnels et communautaires d'Abobo sensibilisés

Les ministères des Ressources animales et halieutiques (Mirah), en collaboration avec celui de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, organise la 19e Journée mondiale de lutte contre la rage (Jmr 2025) le mardi 30 septembre 2025, dans la commune d'Abobo, sur le thème : « Tous ensemble, agissons pour zéro mort de rage en Côte d'Ivoire ».

En prélude à cet événement, lesdits ministères, à travers la Direction des services vétérinaires et du bien-être animal (Dsvba) et l'Institut national d'hygiène publique (Inhp), ont organisé le mercredi 24 septembre 2025, dans la salle des mariages de la mairie d'Abobo, une séance de formation et de sensibilisation à la rage.

Y ont pris part les sept chefs de village de la commune d'Abobo, les chefs de communautés, les guides religieux, les responsables d'associations de femmes et de jeunes, des agents de la mairie, ainsi que des responsables de la Direction régionale de l'éducation et de l'alphabétisation (Drena A).

Au nombre de 100, ces leaders ont été instruits sur les effets néfastes de la rage qui continue de faire des victimes en Côte d'Ivoire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le conseiller municipal, Diakaridia Traoré, représentant le maire de la commune d'Abobo, Kandia Camara, a remercié toutes les parties prenantes, notamment les services vétérinaires, les acteurs de la santé, ainsi que les leaders communautaires pour leur mobilisation et engagement pour cette cause. « Chers leaders communautaires, votre rôle est essentiel en tant que relais de confiance et d'influence dans vos quartiers, villages et associations. Vous êtes les mieux placés pour porter les messages auprès des populations », dit-il, soulignant qu'ils sont les acteurs clés de la réussite de cette campagne.

Dr Zogbé Sromon Bérengère, médecin au centre antirabique de l'Inhp de Treichville, a expliqué que la rage est une maladie infectieuse due au virus rabique. La rage est transmise à l'homme par les morsures, griffures ou léchage des animaux de compagnie tels que le chien, le chat, la mangouste et le singe. « Malheureusement, c'est une maladie qui est 100 % mortelle. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas encore de traitement pour guérir quelqu'un qui fait la rage », a-t-elle déclaré. Toutefois, elle souligne qu'il y a un vaccin qui existe et disponible en Côte d'Ivoire.

C'est pourquoi elle invite les propriétaires des animaux de compagnie à les vacciner à l'âge de trois ans et rappeler que le vaccin se renouvelle chaque année. En effet, le consortium uni contre la rage a lancé un appel aux pays à travailler pour que d'ici à 2030, qu'il n'y ait plus de cas de rage chez l'homme causé par le chien.

« En Côte d'Ivoire, la rage est une maladie que le système de santé humain surveille depuis 2018. C'est une obligation pour tout agent de santé, lorsqu'il voit un malade de rage de déclarer pour que le système de santé soit informé », dit-elle, précisant que depuis 2017, au niveau de la santé animale, le Mirah a classé la rage parmi les cinq zoonoses (maladie des animaux) prioritaires.

En effet, de janvier à juillet 2025, l'antenne communale Inhp d'Abobo a reçu 877 personnes exposées dont 600 provenant du district sanitaire d'Abobo-Est et 277 d'Abobo-Ouest. En outre, de 2020 à 2024, trois cas de décès liés à la rage ont été enregistrés, dont un à Abobo-Ouest et deux à Abobo-Est. Aussi a-t-elle souligné que le coût de la dose vaccinale a été réduite, chutant de 8000 Fcfa à 2000 Fcfa.

Pour Dr Tokpa Cyril, vétérinaire chef de service de la règlementation à la Direction des services vétérinaires et du bien-être animal du Mirah, l'objectif est que tous ceux qui ont été formés soient le relais du ministère sur le terrain pour la lutte contre la rage. « La situation de la Côte d'Ivoire est alarmante parce qu'on enregistre en moyen 20 décès dus à la rage chaque année », fait-il savoir.

Selon lui, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré, a décidé une campagne de vaccination gratuite des chiens, du 1er au 9 octobre 2025, à Abobo. Les lieux retenus sont : Abobo Anador, le terrain d'Aboboté, le terrain d'Abobo-Baoulé et le terrain Aka Angui de Pk18.