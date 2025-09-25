Cote d'Ivoire: Drame sur le fleuve Sassandra - Le ministre Serey Doh apporte la compassion du gouvernement aux familles des victimes

24 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Le ministre délégué auprès du ministre des Transports, Dr Serey Doh Célestin, était le lundi 22 septembre 2025, à Buyo, pour apporter la compassion du gouvernement aux familles des victimes.

En effet, le 5 septembre 2025, une pirogue transportant 17 passagers, majoritairement des femmes et des enfants, a été violemment percutée par un hippopotame sur les eaux du fleuve Sassandra. Le bilan est particulièrement lourd : 17 personnes ont perdu la vie par noyade, une autre est portée disparue et six autres ont pu être sauvées grâce au courage des pêcheurs et riverains.

Outre le message de réconfort du gouvernement aux familles endeuillées, Dr Serey Doh a rappelé l'importance du respect des règles de sécurité en matière de navigation fluviale, condition essentielle à la préservation des vies humaines.

Des équipements de sauvetage ont été remis aux autorités locales et aux communautés riveraines, afin de renforcer la prévention et d'améliorer la sécurité des activités sur le fleuve.

