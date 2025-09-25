Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Le Rhdp et l'Udcy joignent leurs forces pour investir Cocody

Eric Taba vient de bénéficier d'un renfort. Gnanzi Anicet Guéla, le président de l'Union démocratique et citoyenne (Udcy), s'est rallié à lui, le 22 septembre, pour investir Cocody lors de la campagne électorale qui débute le 10 octobre.

Coordonnateur principal du Rhdp dans la commune, il a salué l'avènement de ce partenariat noué au siège de sa coordination des Houphouétistes à Angré Les Oscars. Pour Eric Taba, ce front commun va permettre d'engager une offensive dense et de réussir un maillage efficace du terrain. Le directeur de campagne régional du Rhdp de la cité huppée a indiqué que l'apport de l'Udcy, fondé par feu Mel Eg Théodore dont il était très proche, sera une plus-value pour la coordination des activités, en vue de mobiliser les populations pour le triomphe du candidat du Rhdp à l'élection présidentielle.

« Dans les jours qui viennent, nous allons nous organiser pour faire de cette campagne une très belle campagne. Nous avons également prévu un partage des tâches, car il sera impossible d'être partout à la fois », a-t-il reconnu.

Eric Taba a, par ailleurs, soutenu que l'implication de la jeunesse, des femmes et des enseignants de l'Udcy à ses côtés augmentera ses chances d'offrir un score plus qu'honorable à son parti à Cocody. « L'Udcy jouera sa partition à Cocody mais aussi sur le plan national, tout en restant particulièrement actif dans la cité, compte tenu de nos bases et de nos liens de longue date avec Éric Taba. Nous sommes convaincus de pouvoir contribuer à obtenir un très bon score. Cocody est réputée difficile, mais nous sommes persuadés qu'au soir du 25 octobre, comme l'a affirmé le Chef de l'État, candidat du Rhdp, nous réaliserons un score mémorable pour lui », s'est-il persuadé.

Gnanzi Anicet Guéla a confié que la décision de son parti de soutenir le candidat du Rhdp avait été déjà prise lors de sa convention du 5 avril. Il a précisé que son équipe attendait la désignation officiellement du candidat des Houphouétistes pour se manifester.