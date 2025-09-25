La Direction générale des Douanes sénégalaises a accueilli, le mercredi 17 septembre 2025, une délégation de l'Institut des Finances publiques du Burkina Faso (IFPB), dirigée par Barthélémy DABRE. La délégation a été reçue par le Directeur des Opérations douanières, Ousmane Kane, au nom du Directeur général empêché.

Les membres de ladite délégation étaient venus explorer des opportunités de partenariat et s'inspirer de l'expertise sénégalaise en matière de renforcement de capacités.

La visite s'inscrit, en effet, dans un cadre de coopération et d'échange régional visant à optimiser les compétences des administrations douanières africaines.

Prenant la parole, le Chef de la délégation, Barthélémy DABRE, a exposé les objectifs de la mission et présenté l'éventail de formations offert par l'Institut burkinabé. Il a souligné, au passage, les opportunités de renforcement de capacités qui s'offrent aux agents des Douanes sénégalaises dans le cadre d'un accord de partenariat entre nos deux structures respectives.