Sénégal: Les reines des huîtres - À Somone et Guéréo, les femmes cultivent la mer

24 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Fatima BA, Boubacar NDONGO, Cheikh T. NDIAYE

L'horloge tourne sans répit pour ces femmes pour qui la lagune n'a plus de secrets.

Ami Dione, enfant de Guéréo et de la Somone, a grandi au rythme des marées. Depuis son plus jeune âge, elle arpente la lagune pour cueillir les fruits de mer. Un travail, aussi physique qu'exigeant, qui est devenu pour elle une seconde nature. Mais la rareté grandissante des ressources rend la tâche de plus en plus difficile. Alors, au-delà de la simple cueillette, les femmes de Guéréo se sont spécialisées dans la préparation et la transformation des produits de la mer, à savoir le fumage et le séchage, un savoir-faire transmis qui fait désormais la réputation culinaire de la région.

Pourtant, ce travail n'est pas sans danger. L'eau parfois capricieuse, les blessures aux mains, l'épuisement physique et les longues heures sous un soleil de plomb mettent leur santé à rude épreuve. Malgré leur âge avancé, elles continuent de braver ces risques, poussées par une seule nécessité : assurer la dépense quotidienne de leurs familles.

Aujourd'hui, elles lancent un appel pressant aux autorités locales et nationales. Elles demandent un accompagnement, des équipements adaptés et une meilleure valorisation de leur activité. Car derrière chaque panier de fruits de mer vendu dans les marchés de la Petite Côte, il y a l'histoire de femmes courageuses qui tiennent, envers et contre tout, à préserver un héritage et un gagne-pain de plus en plus menacé.

