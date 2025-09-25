Sénégal: Gestion des inondations - Pompages intensifs à Diourbel et à Touba avec des défis persistants

Les opérations de pompage engagées par les sapeurs-pompiers et les structures de l'assainissement ont permis d'obtenir de premiers résultats encourageants, notamment à Diourbel, selon Bulletin d'intervention du 23 septembre 2025 du ministère de l'Hydraulique. Mais certaines zones restent encore sous les eaux, ce qui oblige à maintenir et renforcer les dispositifs en place.

Diourbel : un marché presque asséché, une route encore impraticable

À Diourbel, le marché Ndoumbé Diop et la route Avignon, récemment envahis par les eaux de pluie, ont été largement asséchés grâce aux interventions. Les activités reprennent peu à peu dans les cantines, même si des opérations de désinfection restent nécessaires pour sécuriser la zone.

En revanche, la route nationale demeure submergée. La cause : le débordement du bassin Kad. Pour y remédier, les équipes poursuivent le pompage à Roukou Bou Sèw afin d'écrêter le volume d'eau. Des travaux d'agrandissement du bassin exutoire sont également en cours. Ces aménagements, une fois finalisés, permettront d'accueillir un volume plus important, notamment celui pompé depuis la route TP.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Touba : un déploiement massif de moyens techniques et humains

À Touba, la mobilisation est générale. À Gouye Ziar, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et l'Agence de Développement municipal ont mis en place un dispositif de pompage puissant, avec un débit cumulé de 900 m³ par heure. Les eaux sont refoulées vers le canal C5-1, qui se déverse dans le bassin de Nguélémou.