Sénégal: Gestion des inondations - Pompages intensifs à Diourbel et à Touba avec des défis persistants

24 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Les opérations de pompage engagées par les sapeurs-pompiers et les structures de l'assainissement ont permis d'obtenir de premiers résultats encourageants, notamment à Diourbel, selon Bulletin d'intervention du 23 septembre 2025 du ministère de l'Hydraulique. Mais certaines zones restent encore sous les eaux, ce qui oblige à maintenir et renforcer les dispositifs en place.

Diourbel : un marché presque asséché, une route encore impraticable

À Diourbel, le marché Ndoumbé Diop et la route Avignon, récemment envahis par les eaux de pluie, ont été largement asséchés grâce aux interventions. Les activités reprennent peu à peu dans les cantines, même si des opérations de désinfection restent nécessaires pour sécuriser la zone.

En revanche, la route nationale demeure submergée. La cause : le débordement du bassin Kad. Pour y remédier, les équipes poursuivent le pompage à Roukou Bou Sèw afin d'écrêter le volume d'eau. Des travaux d'agrandissement du bassin exutoire sont également en cours. Ces aménagements, une fois finalisés, permettront d'accueillir un volume plus important, notamment celui pompé depuis la route TP.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Touba : un déploiement massif de moyens techniques et humains

À Touba, la mobilisation est générale. À Gouye Ziar, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et l'Agence de Développement municipal ont mis en place un dispositif de pompage puissant, avec un débit cumulé de 900 m³ par heure. Les eaux sont refoulées vers le canal C5-1, qui se déverse dans le bassin de Nguélémou.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.